Україна і ЄС визнаватимуть та виконуватимуть судові рішення одне одного

Рада Європейського Союзу погодилася встановити договірні відносини з Україною в рамках Гаазької конвенції, яка передбачає взаємне визнання та виконання судових рішень. Про це повідомила пресслужба Ради.

Конвенцію про виконання судових рішень було укладено у 2019 році. Вона зобов'язує договірні держави визнавати та виконувати судові рішення, винесені у цивільних або комерційних справах в інших країнах-учасницях.

Україна ратифікувала документ у 2022 році. Згідно з ним, договірні відносини між Україною та ЄС будуть встановлені з 1 вересня 2023 року, якщо жодна зі сторін не заперечуватиме проти цього.

"Держави-члени Європейського Союзу вважають, що немає фундаментальних перешкод, пов’язаних із незалежністю та ефективністю судової системи, боротьбою з корупцією чи дотриманням основних прав, які могли б перешкодити ЄС вступити в договірні відносини з Україною", – йдеться в повідомленні.

У Раді ЄС зазначили, що нинішнє рішення робить Конвенцію важливим інструментом сприяння міжнародній торгівлі.

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