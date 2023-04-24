Украина и ЕС будут признавать и выполнять судебные решения друг друга

Совет Европейского Союза согласился установить договорные отношения с Украиной в рамках Гаагской конвенции, предусматривающей взаимное признание и исполнение судебных решений. Об этом сообщила пресс-служба Совета.

Конвенция об исполнении судебных решений была заключена в 2019 году. Она обязывает договорные государства признавать и выполнять судебные решения, вынесенные по гражданским или коммерческим делам в других странах-участниках.

Украина ратифицировала документ в 2022 году. Согласно ему, договорные отношения между Украиной и ЕС будут установлены с 1 сентября 2023 года, если ни одна из сторон не будет возражать против этого.

"Государства-члены Европейского Союза считают, что нет фундаментальных препятствий, связанных с независимостью и эффективностью судебной системы, борьбой с коррупцией или соблюдением основных прав, которые могли бы помешать ЕС вступить в договорные отношения с Украиной", – говорится в сообщении.

В Совете ЕС отметили, что нынешнее решение делает Конвенцию важным инструментом содействия международной торговле.

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