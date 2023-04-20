Украина присоединилась к механизму гражданской защиты ЕС: какая от этого польза

Украина 20 апреля подписала соглашение о вступлении в систему механизма гражданской защиты Европейского союза. Как сообщает Министерство внутренних дел, это произошло в Киеве при участии главы ведомства Игоря Клименко и комиссара ЕС по гуманитарной помощи и управлению кризисными ситуациями Янеза Ленарчича.

Механизм гражданской защиты ЕС является крупнейшей в мире системой предоставления международной координированной оперативной помощи в случае чрезвычайных ситуаций. Как указывают в МВД, для Украины это имеет особую актуальность, поскольку на ее территории уже больше года идет война.

"Это соглашение делает нас полноценным участником системы Международной координационной помощи и координационной реакции на какие-либо последствия чрезвычайных событий. Так что мы еще на шаг стали ближе к Европейскому союзу", - подчеркнул Клименко.

Как отмечают в генеральном директорате Европейской комиссии по гражданской защите и гуманитарной помощи, именно этот механизм был движущей силой в направлении экстренной помощи в натуральной форме Украине со всей Европы с начала российского вторжения в феврале 2022 года. В ходе самой большой и продолжительной операции через механизм в Украину было отправлено более 88 тысяч тонн спасательного оборудования, продуктов питания и медикаментов.

Недавно более 1 тысячи электрогенераторов, полностью профинансированных ЕС, были доставлены в Украину из стратегических энергетических резервов rescEU. Теперь же, являясь полноправным членом, Украина сможет и сама оказывать помощь через механизм, если другая страна окажется в кризисе.

Как отметил Ленарчич, органы гражданской защиты Украины уже продемонстрировали стойкость при оказании помощи в восстановлении того, что разрушила Россия, а также продемонстрировали солидарность с Турцией после разрушительных землетрясений в феврале.

При этом сообщается, что ЕС намерен выделить дополнительно 55 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине в дополнение к 145 миллионам евро, которые уже были предоставлены в начале этого года.

Как указывают в европейской структуре, прошлая зима и атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины поставили украинцев перед дополнительными вызовами, и новое гуманитарное финансирование будет сосредоточено на подготовке страны к следующей зиме, чтобы обеспечить дополнительный уровень защиты для нуждающихся.

"Мы продолжаем защищать и спасать жизни и готовимся к следующей зиме. Мы дополняем гуманитарную помощь ЕС Украине еще 55 миллионами евро, чтобы убедиться, что мы готовы к дополнительным вызовам, связанным с суровыми и холодными зимними месяцами", - отметил еврокомиссар.

До этого с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года ЕС выделил Украине в общей сложности 630 миллионов евро гуманитарной помощи, таким образом, с выделением инициированных Еврокомиссией 55 миллионов эта сумма возрастет до 685 миллионов евро.

Механизм гражданской защиты ЕС был основан в 2001 году, с тех пор его задействовали для более чем 600 чрезвычайных ситуаций и кризисов внутри ЕС и за его пределами. Кроме 27 стран ЕС, в него включены еще девять стран-участниц: кроме Украины, это Исландия, Норвегия, Сербия, Северная Македония, Черногория, Турция, Босния и Герцеговина и Албания.