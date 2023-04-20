Україна приєдналася до механізму цивільного захисту ЄС: яка з цього користь

Україна 20 квітня підписала угоду про вступ у систему механізму цивільного захисту Європейського союзу. Як повідомляє Міністерство внутрішніх справ, це відбулося в Києві за участі очільника відомства Ігоря Клименка та комісара ЄС з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янеза Ленарчича.

Механізм цивільного захисту ЄС є найбільшою в світі системою надання міжнародної координованої оперативної допомоги в разі надзвичайних ситуацій. Як вказують у МВС, для України це має особливу актуальність, оскільки на її території вже понад рік йде війна.

"Ця угода робить нас повноцінним учасником системи Міжнародної координаційної допомоги і координаційної реакції на будь-які наслідки надзвичайних подій. Тому ми ще на крок стали ближче до Європейського союзу", – наголосив Клименко.

Як зазначають у генеральному директораті Європейської комісії з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги, саме цей механізм був рушійною силою у спрямуванні екстреної допомоги в натуральній формі Україні з усієї Європи з початку російського вторгнення в лютому 2022 року. Під час найбільшої та найтривалішої операції через механізм в Україну було відправлено понад 88 тисяч тонн рятувального обладнання, продуктів харчування та медикаментів.

Нещодавно понад 1 тисяча електрогенераторів, повністю профінансованих ЄС, були доправлені в Україну зі стратегічних енергетичних резервів rescEU. Тепер, будучи повноправним членом, Україна зможе і сама надавати допомогу через механізм, якщо інша країна опиниться в кризі.

Як зазначив Ленарчич, органи цивільного захисту України вже продемонстрували непохитну стійкість при допомозі у відновленні того, що зруйнувала Росія, а також продемонстрували солідарність з Туреччиною після руйнівних землетрусів у лютому.

При цьому повідомляєтья, що ЄС має намір виділити додатково 55 мільйонів євро на гуманітарну допомогу Україні на додаток до 145 мільйонів євро, які вже були надані на початку цього року.

Як вказують у європейській структурі, минула зима та атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України поставили українців перед додатковими викликами, і нове гуманітарне фінансування буде зосереджено на підготовці країни до наступної зими, аби забезпечити додатковий рівень захисту для тих, хто цього потребує.

"Ми продовжуємо захищати та рятувати життя та вже готуємось до наступної зими. Ми доповнюємо гуманітарну допомогу ЄС Україні ще 55 мільйонами євро, щоб переконатися, що ми готові до додаткових викликів, пов’язаних із суворими та холодними зимовими місяцями", - зазначив єврокомісар.

До цього з моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року ЄС виділив Україні загалом 630 мільйонів євро гуманітарної допомоги, таким чином з виділенням ініційованих Єврокомісією 55 мільйонів ця сума зросте до 685 мільйонів євро.

Механізм цивільного захисту ЄС був заснований у 2001 році, з тих пір його задіяли для більш ніж 600 надзвичайних ситуацій і криз всередині ЄС і за його межами. Окрім 27 країн ЄС, до нього долучено ще дев'ять країн-учасниць: окрім України, це Ісландія, Норвегія, Сербія, Північна Македонія, Чорногорія, Туреччина, Боснія і Герцеговина та Албанія.