Умелый исполнитель. Как кадровый СБУ-шник Виктор Кононенко стал личным силовиком Порошенко

Сегодня правоохранители много говорят о злоупотреблениях Петра Порошенко. Отчасти это можно назвать политическим преследованием, однако есть и факты, которые указывают на злоупотребление служебным положением. Но точку в этом всем должен поставить суд.

Ясное дело, что Порошенко лично ничего не делал, но "злоупотреблять служебным положением" ему могли помогать соратники. Например, экс-глава СБУ Виктор Кононенко.

От кадрового силовика до поверенного Порошенко в Киеве

Виктора Кононенко можно назвать кадровым силовиком – с 1995 по 2019 он служил на разных должностях в СБУ.

Первую половину этого срока он проработал в своей родной Черкасской области.

Расцвет его карьеры пришелся на времена президентства Петра Порошенко. В 2015-2017 годах он возглавлял объединенный штаб СБУ в зоне проведения АТО.

14 февраля 2017 года он стал главой Департамента защиты национальной государственности (Департамент "Т") СБУ. 10 июля того же года президент Петр Порошенко назначил Виктора Кононенко заместителем главы СБУ. 23 марта 2018 года ему было присвоено воинское звание генерал-лейтенант. Уволился со спецслужбы в июне 2019 года после проигрыша Порошенко на президентских выборах.

Выглядит это довольно странно: спокойно прослужив при нескольких президентах, вдруг решил уйти в отставку после очередной смены власти.

Впрочем, дальнейший карьерный виток объясняет такое решение Кононенко: в октябре 2020 года он становится депутатом Киевсовета от партии Порошенко "Евросолидарность". Более того, по данным СМИ, именно Виктор Кононенко был оперативным руководителем избирательного штаба партии на местных выборах.

Сегодня в Киевсовете он фактически выполняет функции смотрящего от своего шефа за фракцией. Его место в сессионном зале находится рядом с супругой пятого президента Мариной Порошенко. Да, формально уполномоченным представителем фракции "Евросолидарности" в горсовете столицы является Владимир Прокопив. Но для всех очевидно, что ключевые решения принимает непосредственно Петр Порошенко, и контроль за депутатами фракции он осуществляет как раз через Виктора Кононенко и свою супругу Марину.

Более того, по данным источников, Виктор Кононенко также руководит одним из направлений в службе безопасности Петра Порошенко.

Но даже на этом его функционал не ограничивается. После увольнения из СБУ Кононенко фактически стал одним из ключевых участников информационной кампании, которую Порошенко ведет против новой власти.

В частности, он активно участвовал в обсуждении "вангергейта", даже через суд требовал от СБУ открыть против президента Владимира Зеленского дело о госизмене.

А его соратники из "Евросолидарности" утверждали, что спецслужбы ведут за Кононенко незаконную слежку и даже готовят его убийство.

Это всего лишь пару примеров, которые наглядно демонстрируют, какую роль играет Кононенко в борьбе Порошенко с Зеленским.

Все на благо шефа

Впрочем, гораздо интереснее, чем читать заявления ныне оппозиционного экс-силовика, посмотреть на деятельность Виктора Кононенко в последние годы его работы в СБУ, где ему, к слову, дали прозвище "Латыш".

Так, по данным СМИ, в СБУ Кононенко в основном занимался давлением на политических конкурентов Порошенко, неугодных активистов и СМИ. Указания он получал непосредственно с Банковой в обход тогдашнего главы спецслужбы Василия Грицака.

Для такой работы в его подчинении был целый Департамент по защите национальной государственности. Это подразделение имеет разветвленную агентурную сеть в политических партиях, общественных движениях, государственных органах и пр.

Также Департамент "Т" сотрудничает с радикальными националистическими организациями, в том числе использует их для давления на несговорчивых активистов и политиков. По некоторым данным, именно Кононенко во время работы главой Департамента "Т" руководил созданием праворадикальной организации С14 и гражданского формирования "Варта" ("Муниципальная Варта"). Уже после отставки в одном из интервью он косвенно признал связь с радикалами. Лидер С14 Евгений Карась как-то во время общения с журналистами также рассказал о взаимодействии со спецслужбой.

Говорящие факты

Приведем лишь несколько примеров, как Кононенко использовал вверенные ему ресурсы спецслужбы.

В апреле 2017 года под зданием руководителя ОО "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина прошла масштабная акция протеста. Главная цель — дискредитировать известного активиста-антикоррупционера.

Позже журналисты программы "Схемы" доказали, что "митингующими" руководили сотрудники Департамента "Т", который на тот момент возглавлял Кононенко. Впоследствии Кононенко пришлось признать, что сотрудники следили за проплаченной акцией, однако якобы лишь для того, чтобы выйти на ее заказчика. Но заказчика на самом деле так никто и не искал.

В сентябре 2018 года издание "Страна" заявило о том, что их журналиста Вячеслава Селезнева, который в мае 2018 года сфотографировал виллу президента Порошенко в Испании, с помощью шантажа завербовали сотрудники СБУ. А у другого корреспондента, Кирилла Малышева, который также участвовал в поездке, появились проблемы: его отчислили из университета и вручили повестку в военкомат. По данным СМИ, эту операцию спецслужбы по приказу Банковой провел непосредственно Виктор Кононенко.

Не обходила своим внимание СБУ и неугодные Банковой националистические организации. Так, в марте 2019 года лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий заявил, что по приказу Порошенко замглавы Кононенко готовит репрессии и физическое уничтожение представителей "Национального корпуса" и "Национальных дружин". По этому факту ГБР даже начало расследование.

Напомним, что операцию по задержанию резко ставшего неугодным Петру Порошенко Михеила Саакашвили в декабре 2017 года также проводили подопечные Виктора Кононенко.

Да и, как пишут СМИ, именно Кононенко курировал подготовку и проведение провокаций против Владимира Зеленского во время избирательной гонки.

С учетом всего вышесказанного, увольнение из СБУ стало логичным продолжением карьеры для Виктора Кононенко, который сменил службу в силовой структуре на должность у Порошенко.

Пока портрет Виктора Кононенко выходит неполным. В следующей части расследования мы расскажем о его "бизнес-деятельности" во времена работы в СБУ – "крышевании" контрабанды в АТО, давлении на бизнес, коррупционных схемах и многом другом.