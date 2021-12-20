В Германии задержали гражданина Украины, участника АТО Георгия Каландадзе: Грузия требует его экстрадиции

Генерал Георгий Каландадзе был добровольцем в АТО на Востоке Украины и инструктором военнослужащих ВСУ Украины. Он получил гражданство Украины в 2019 году.

В Германии в воскресенье, 19 декабря, в аэропорту Берлин-Бранденбург задержали гражданина Украины, участника АТО, генерала Георгия Каландадзе, бывшего начальником Генерального штаба Вооруженных сил Грузии при президенте Михеила Саакашвили.

Об этом сообщило агентство "Новости-Грузия".

По данным Delo.ua, прокуратура Грузии уже подала немецким правоохранителям ходатайство об экстрадиции Каландадзе в Грузию, где ему по открытому еще в 2015 году уголовному делу грозит лишение свободы от 12 до 17 лет.

Прокуратура Грузии возбудила уголовное дело по статьям 143 "Незаконное лишение свободы" и 144 ”Пытки” в 2015 году. По версии грузинского следствия, Георгий Каландадзе и другие силовики в июле 2012 года пытали жителя Гальского района Элберта Коберидзе, чтобы выбить из него признание в подготовке теракта.

В ситуацию уже вмешалось Министерство иностранных дел Украины и министр Дмитрий Кулеба. Как сообщил "Украинской правде" спикер МИД Олег Николенко, украинские консулы уже взаимодействуют с немецкими правоохранителями для выяснения причин задержания украинского гражданина и предоставления консульской помощи Георгию Каландадзе.

Георгий Каландадзе — генерал Вооруженных сил Грузии, в 2008 году он принимал активное участие в грузинско-российской войне во главе 4-й пехотной бригады. В 2009 году Каландадзе был назначен заместителем командующего Сухопутными войсками Грузии и стал первым заместителем начальника Объединенного штаба. В 2014 году президент Грузии Михеил Саакашвили назначил его главой Генштаба, однако после смены власти в стране Георгий Каландадзе эмигрировал в Украину, где получил статус политического беженца.

Генерал Каландадзе внес свою существенную лепту в защиту Украины. Вместе с небольшой группой грузинских военных он приехал в Украину в качестве добровольца летом 2014 года. В составе "грузинского легиона" он принимал участие в АТО, где также принимал участие в обучении украинских бойцов и работал инструктором военнослужащих ВСУ Украины.

Ровно 2 года назад, 20 декабря 2019 года, Каландадзе указом президента Украины Владимира Зеленского получил гражданство Украины. Сегодня – советник главы Национальной гвардии Украины и один из тех, кто участвует в процессе реформирования НГУ.

Георгий Каландадзе в Украине занимается инструктажом украинских военных и реформированием Национальной гвардии. Фото: Украинская правда

"Я сначала попал в штаб АТО в Краматорске. Потом мы с группой больше времени проводили в секторе М. В середине лета прошлого года вместе с коллегами из Международного проекта "Центр подготовки "PATRIOT" мы начали помогать созданию 129-го разведывательного батальона. Военная подготовка тогда была на низком уровне, поэтому решили создавать учебный центр. Через наши обучающие программы прошло больше двух тысяч бойцов. Но это все равно капля в море", — рассказывал сам Каландадзе в интервью "Украинской правде".

В поддержку задержанного уже выступил Михеил Саакашвили, на странице в социальной сети Facebook которого вышло заявление со словами о том, что немецкая прокуратура и суд разберутся и примут решение по освобождению Каландадзе.

"Очень жаль, что власти Грузии создают проблемы для главных врагов России по всему миру", — заявил Михеил Саакашвили.

По поводу ареста Каландадзе также высказался один из лидеров Европейской Грузии Гиги Церетели. По его словам, задержанный является гражданином Украины, а у Украины "довольно натянутые" отношения с Россией, и на этом фоне задержание Каландадзе ”выглядит, мягко говоря, странно”, передает грузинский портал civil.ge.

Тем временем, в Международном "Центре подготовки "PATRIOT", где в обучении украинских военных в качестве инструктора принимал участие Георгий Каландадзе, обратились к Министерству иностранных дел Украины и к Офису президента Украины с просьбой вмешаться и выступить в защиту Каландадзе, которого Украина в свое время приняла как политического беженца.

"Мы надеемся, что украинское руководство не останется в стороне и вступится за своего гражданина и защитника, который все последние годы принимал активное участие в укреплении украинской армии и отдавал свои силы и средства усилению боеготовности нашей страны", - заявили в "Центре подготовки "PATRIOT".