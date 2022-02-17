Вьетнам открыл границы для иностранных туристов

С 15 марта правительство Вьетнама открыло въезд на территорию государства иностранным туристам из 101 страны, которые вакцинированы от Covid-19, сообщает газета VN Express.

По информации издания, ряд министерств Вьетнама предложили заместителю премьер-министра Ву Дык Даму, который занимается вопросами туризма, полностью открыть страну для всех поездок по воздуху, суше и морю с 15 марта.

В директиве, направленной вице-премьеру, также предлагается сотрудничать в этом вопросе с Министерством здравоохранения и МИД Вьетнама, чтобы определить порядок выдачи виз иностранным гражданам.

В СМИ отмечают, что министры предложили правительству возобновить одностороннюю безвизовую политику для 13 стран и двустороннюю для 88 стран и территорий, как до пандемии коронавируса.

До пандемии безвизовый режим действовал для граждан 13 стран, в том числе Японии, Южной Кореи, Норвегии, Финляндии, Дании, Швеции, Великобритании, Франции, Германии, Испании, Италии и Беларуси.

Согласно предложению властей, иностранным туристам, прибывающим во Вьетнам, больше не нужно будет бронировать туры в определенных туркомпаниях. Все туристы от 12 лет и старше должны предоставить при въезде сертификат вакцинации или справку о перенесенном заболевании, а также предъявить результат ПЦР- или экспресс-теста на антиген, сделанных за 72 и за 24 часа до прибытия соответственно.

Кроме этого, им потребуется медицинская страховка, покрывающая лечение от коронавируса, на сумму не менее $10 тысяч.

Туристы без симптомов коронавируса смогут отправиться в забронированные отели и самоизолироваться на 24 часа до получения результата экспресс-теста или ПЦР-теста на коронавирус, которые они сдадут при заселении. Туристам с подозрением на Covid-19 будет предложено пройти экспресс-тесты на ковид сразу после приземления во Вьетнаме.

В рамках программы Вьетнам принял уже около 9 тысяч человек.