Визит в приграничный регион. Зачем СНБО и Зеленский "приедут" к Добкину и Мураеву в Харьков

Совбез в Харькове может поднять вопрос санкций к телеканалу "Наш" Евгения Мураева и возможному поставщику курятины в "ЛДНР" Михаилу Добкину, пользующемуся благосклонностью силовиков.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля проведет выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны в Харькове. Приграничный со страной-агрессором регион выбран не случайно. Именно первая украинская столица может стать целью России при вторжении, вероятность которого значительно повысилась в последние месяцы.

Поэтому самое время обсудить, насколько первая украинская столица готова к обороне, и дать сигнал единства страны в ее решимости защищать независимость. Не исключено, что мы услышим о введении санкций за антиукраинскую информационную политику телеканала "Наш" харьковчанина Евгения Мураева, которому западные СМИ уже поспешили отвести роль российского "прокуратора" в Украине. О готовящихся мерах воздействия на пятую информационную колонну писали еще в конце января.

А вот другому известному харьковчанину пророссийской ориентации, бывшему губернатору Харьковской области и экс-мэру Харькова Михаилу Добкину, на удивление, пока удавалось ходить между каплями и не вызывать патриотический гнев. Хотя на том же сайте "Миротворец" он проходит как "пособник террористов и российских оккупантов".

Хотя, помнится, дело о сепаратизме Михаила Марковича в 2014 году не стали педалировать. Вероятно, это поясняется уверенностью власти в возможности влиять на известного критика предвыборных текстов. Он проходит по нескольким уголовным делам, уже возбужденным или находящимся на стадии досудебного расследования, а, например, эпизод по земельной схеме уже слушается в суде.

Несколько свежих криминальных тем: возможные махинации с декларациями, присвоение 34 млн грн бюджетных средств Владимир-Волынской птицефабрикой, которую, если верить Михаилу Добкину, строила его семья, поэтому, видимо, и он контролирует этот актив. Следствие по новым эпизодам идет ни шатко ни валко. Ни полиция, ни прокуратура не проявляют рвения, если судить по информации из открытых источников. Но с Михаилом Добкиным может быть связана новая история, которая требует оперативного разбирательства, учитывая остроту момента.

Его харьковская торговая фирма попала в двойной скандал: похоже, что она могла нанять директора из так называемой "ЛНР" и участвовать в незаконных поставках курятины на неподконтрольные территории. О чем речь? Давайте разбираться.

Окорочка для террористов?

Блогер Мирослав Гай, ссылаясь на расследования СМИ, высказал предположение о возможном участии Владимир-Волынской птицефабрики, акционерами которой являются Добкины, в схемах поставок мяса птицы в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей. Предприятие, одно из крупнейших в отрасли, продвигает свой бренд "Чебатурочка" в "Ашан", "Метро", "Новус" и других торговых сетях.

Внимание журналистов привлек резкий рост с лета 2019 года поставок замороженного мяса птицы в этот регион из Крыма, где цены на такие продукты существенно выше. Поэтому смысл бизнеса был непонятен. Но как раз на этот период приходится создание Владимир-Волынской торговой компании на базе одноимённой птицефабрики и выделение ей готовой продукции на 290 млн грн, которая по бумагам хранилась на складах фирмы больше года. Хотя по адресу регистрации в Харькове у компании необходимого холодильного оборудования СМИ не нашли.

Подозрения усилились, когда стало известно, что директором трейдинговой конторы Добкиных может быть жительница оккупированного Лутугино, где, кстати, запущен крупный комбикормовый завод для птичников. Михаил Добкин заявлял в 2021 году, что из прибыли фабрики он покупает себе мотоциклы и финансирует избирательную кампанию в мэры Харькова. В реальности либо политик вводит общество в заблуждение, либо сам пал жертвой обмана. Согласно официальной отчетности предприятия, в 2020 году прибыли у него не было, распределять в 2021 году было нечего. Получили убытки, которые покроют "прибылью будущих периодов".

Вероятно, что Михаилу Добкину дают деньги, называя их "прибылью", но фактически речь, судя по всему, может идти о "черном нале". Нечестно зарабатывают на схемах занижения веса и продажи лишнего товара за наличные либо контрабанды через "дыры" на границе.

Меч Совбеза

Сегодня никто, кроме Добкина, не знает, куда идет "прибыль" Владимир-Волынской птицефабрики. Хорошо, если на эти деньги покупают мотоциклы, а если вдруг оружие? Все это было бы хорошо проверить правоохранительным органам.

А парламенту, чтобы в наше сегодняшнее неспокойное время минимизировать риски сепаратизма, было бы полезно наконец-то принять закон 5135 о противодействии коллаборационизму. Документ лежит без движения почти год.

А пока СНБОУ вполне под силу через механизм санкций отстранять от управления предприятиями, генерирующими хорошие обороты, граждан, чья деятельность может угрожать национальной безопасности. Речь не идет о национализации, предусматривающей выкуп государством акций склонных к сотрудничеству с врагом товарищей. А о временном блокировании их долей, ревизии правомерности получения акционерных прав, возвращении имущества в судебном порядке. Нужна мирная "правовая война" с коллаборационистами, чтобы снизить риски реального кровопролития.