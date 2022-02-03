ЗСТ с Турцией ликвидирует более чем десятилетний "дипломатический долгострой" — Свириденко

Подписание соглашения о Зоне свободной торговли с Турцией позволит Украине отойти от советской структуры внешней экономики, логистических и производственных цепочек. Работа над соглашением длилась более десяти лет, и теперь, по словам первого вице-премьер-министра – министра экономики Юлии Свириденко, этот "дипломатический долгострой" будет завершен.

Накануне визита в Украину президента Турции Реджепа Эрдогана Свириденко сообщила о том, что правительство утвердило текст соглашения, и рассказала, какие выгоды украинской экономике сулит ЗСТ с Турцией.

"Сейчас благодаря Соглашению все дружественные страны Черноморского бассейна – Грузия, Молдова, Болгария, Румыния, Турция и Украина – будут соединены соглашениями о свободной торговле с общими правилами. Поэтому документ имеет огромное значение для всего региона", — написала Свириденко в Facebook.

Соглашение создаст мощный импульс к наращиванию производственной кооперации, взаимным инвестициям и увеличению товарооборота между Украиной, Турцией и странами ЕС.

По условиям Соглашения, на 10 337 товарных позиций Турция введет нулевую пошлину. Это составляет 95% от общего количества украинских экспортных товаров на сегодняшний день. Еще для 1348 видов продукции пошлины будут уменьшены и введены тарифные квоты.

Введение в действие ЗСТ обеспечит ежегодный прирост ВВП в размере 2,2%, а доходы домохозяйств должны увеличиться на 2,6%. Общий же товарооборот между Турцией и Украиной возрастет на 38%. Таковы данные прогноза Института экономических исследований и политических консультаций, которые привела министр.

Кроме этого, используя турецкое сырье, украинские производители смогут с произведенными из него товарами беспошлинно попасть на европейский рынок в соответствии с сертификатом EUR1.

"Укрепление стратегического партнерства Украины и Турции раскроет новые экономические и геополитические перспективы, а также укрепит наши позиции, что важно в условиях активизации российской агрессии", — заключила Свириденко.

Визит Эрдогана в Украину запланирован на четверг, 3 февраля.

Напомним, ранее Юлия Свириденко сообщила о том, что действующее Соглашение о свободной торговле с Канадой (CUFTA) планируется расширить. Об этом уже ведутся переговоры с канадской стороной.