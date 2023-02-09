У Києві створять науково-технологічний парк "Academ.City"

У столиці створять науково-технологічний парк "Academ.City" – сучасний відкритий інноваційний простір.

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Меморандум щодо створення парку підписали представники Київської міської державної адміністрації та Національної академії наук України, повідомила пресслужба КМДА.

Зазначається, що меморандум дозволить спрямувати спільні зусилля і науково-технічний потенціал наукових організацій Національної академії наук України, розташованих у Києві, на вирішення актуальних питань соціально-економічного, промислового та науково-технічного розвитку, підвищення конкурентоспроможності столиці.

"Об’єднання університетської та академічної науки з бізнес середовищем – це світовий досвід, який ми використовуємо в Києві. Ми хочемо створити інформаційні та інфраструктурні умови, щоб підсилити роль науки та наукоємних технологій у сталому розвитку міста", – розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, це сприятиме створенню нових робочих місць, залученню іноземних та національних інвестицій, підвищенню конкурентоспроможності українських високотехнологічних продуктів.

До того ж, реалізація цього проєкту дозволить підвищити частку інвестицій у виробничу сферу Києва та активніше впроваджувати нові енергоощадні технології.

Поворозник також додав, що концепт науково-технологічного парку "Academ.City" розроблено німецько-українською командою вчених у рамках спільного проекту Київського академічного університету, Університету ім. Гумбольдта, Технопарку "Адлерсхоф-Берлін" та підтримується Міністерством освіти і науки Федеративної республіки Німеччина.

Нагадаємо, на Чернігівщині створять індустріальний парк на 3 тисячі робочих місць. Наразі є вже дві китайські компанії, які зацікавилися цим проєктом. Орієнтовна сума інвестицій становить 1-1,5 мільйона доларів на один гектар парку. Ініціатором його створення якого є місцева міська рада.