В Киеве создадут научно-технологический парк "Academ.City"

В столице создадут научно-технологический парк "Academ.City" – современное открытое инновационное пространство.

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Меморандум о создании парка подписали представители Киевской городской государственной администрации и Национальной академии наук Украины,сообщила пресс-служба КГГА.

Меморандум позволит направить совместные усилия и научно-технический потенциал научных организаций Национальной академии наук Украины, расположенных в Киеве, на решение актуальных вопросов социально-экономического, промышленного и научно-технического развития, повышение конкурентоспособности столицы.

"Объединение университетской и академической науки с бизнес-средой – это мировой опыт, который мы используем в Киеве. Мы хотим создать информационные и инфраструктурные условия, чтобы усилить роль науки и наукоемких технологий в устойчивом развитии города", – рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, это будет способствовать созданию новых рабочих мест, привлечению иностранных и национальных инвестиций, повышению конкурентоспособности украинских высокотехнологичных продуктов.

К тому же реализация этого проекта позволит повысить долю инвестиций в производственную сферу Киева и активнее внедрять новые энергосберегающие технологии.

Поворозник добавил, что концепт научно-технологического парка "Academ.City" разработан немецко-украинской командой ученых в рамках совместного проекта Киевского академического университета, Университета им. Гумбольдта, Технопарка Адлерсхоф-Берлин и поддерживается Министерством образования и науки Федеративной республики Германия.

Напомним, в Черниговской области создадут индустриальный парк на 3 тысячи рабочих мест. Есть уже две китайские компании, которые заинтересовались этим проектом. Примерная сумма инвестиций составляет 1-1,5 миллиона долларов на один гектар парка. Инициатором его создания является местный городской совет.