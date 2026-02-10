Трансформация рынка земли: перспективы 2026 года

Рынок сельскохозяйственной земли в Украине постепенно приобретает четкие правила, новые участники и понятные инвестиционные логики. В этом материале делюсь своим видением того, как трансформируется рынок и какие сигналы следует учитывать инвесторам уже сегодня.

Украинский рынок сельскохозяйственной земли постепенно переходит от этапа формирования к фазе структурного развития. Принятие Закона о рынке земли в 2021 году помогло расширить круг участников для инвестиций в землю, а также продемонстрировало первые признаки институционализации, роста ликвидности и появления новых моделей управления активами.

По состоянию на начало 2026 года рынок остается активным, но в то же время более взвешенным: за 2025 год количество сделок и общая площадь проданных участков сократились, что свидетельствует о более осторожном подходе инвесторов. При этом средняя цена одного гектара росла почти ежемесячно, подтверждая устойчивый спрос и постепенное формирование зрелых рыночных цен. Такая динамика позволяет предположить, что именно 2026 может стать точкой, когда сельскохозяйственная земля окончательно закрепится как полноценный инвестиционный инструмент в портфелях как частных, так и корпоративных инвесторов.

Перспективы для инвесторов

На рынке происходят положительные изменения, открывающие новые возможности для инвесторов. Одним из ключевых изменений, которое я наблюдаю, является постепенный уход рынка от мелкой, фрагментированной структуры, ведь в последнее время все большее значение приобретает именно консолидация земельных массивов. Это позволяет повышать операционную эффективность, улучшать прогнозируемость доходов и, соответственно, инвестиционную привлекательность активов. Таким образом, для инвесторов земля все меньше воспринимается как пассивный ресурс из-за того, что формируется подход к ее профессиональному управлению с опорой на долгосрочные стратегии.

Как актив, сельскохозяйственная земля сочетает несколько фундаментальных характеристик. Это ограниченное предложение, основная экономическая ценность и способность защищать капитал от инфляционных рисков. В отличие от многих финансовых инструментов земля не теряет физической стоимости и остается востребованной независимо от экономических циклов. Типичная доходность операций за последние годы оценивается в пределах 10–17% годовых, а при положительном сценарии безопасности потенциал роста может достигать 17–25% в год. В то же время именно региональная дифференциация, например качество почв, логистика, структура арендаторов и уровень консолидации, все больше определяет конечную цену актива и заставляет инвесторов переходить от универсальных решений к точечным стратегиям.

Отдельно следует отметить изменение структуры самих сделок, где количество структурированных операций растет, а рынок становится более прозрачным, в частности, потому, что появляются стандартизированные подходы к оценке, управлению и финансированию земельных активов. Это важный сигнал для институциональных инвесторов, рассматривающих землю не как спекулятивный инструмент, а как составляющую диверсифицированного портфеля.

Вместо выводов

Рынок земли в Украине постепенно набирает форму, и за его развитием стоит ряд факторов, таких как эффективное агропроизводство, новые технологии, лучшая организация управления земельными активами, а также открытие возможностей на международных рынках и рост конкуренции за качественные участки. Все это оказывает непосредственное влияние на стоимость земли и делает рынок более прозрачным.

Важным шагом стал допуск юридических лиц к покупке земли. Это не только увеличило ликвидность и круг потенциальных покупателей, но сформировало реальные рыночные цены. Для инвесторов это означает более легкий старт и возможность масштабировать стратегии, что в итоге положительно отражается на экономике страны.

На мой взгляд, уже в 2026 году рынок земли в Украине перейдет от фазы ожиданий к фазе системных решений. Поэтому для тех, кто готов работать с этим активом стратегически, земля становится не только инструментом сохранения капитала, но и источником долгосрочного роста.