Трансформація ринку землі: перспективи 2026 року

Ринок сільськогосподарської землі в Україні поступово набуває чітких правил, нових учасників і зрозумілих інвестиційних логік. У цьому матеріалі ділюся власним баченням того, як трансформується ринок і які сигнали варто враховувати інвесторам уже сьогодні.

Український ринок сільськогосподарської землі поступово переходить від етапу формування до фази структурного розвитку. Прийняття Закону про ринок землі у 2021 році допомогло розширити коло учасників для інвестицій у землю, а також продемонструвало перші ознаки інституціоналізації, зростання ліквідності та появи нових моделей управління активами.

Станом на початок 2026 року ринок залишається активним, але водночас більш виваженим: упродовж 2025 року кількість угод і загальна площа проданих ділянок скоротилися, що свідчить про обережніший підхід інвесторів. При цьому середня ціна одного гектара зростала майже щомісяця, підтверджуючи стійкий попит і поступове формування зрілих ринкових цін. Така динаміка дозволяє припустити, що саме 2026 рік може стати точкою, коли сільськогосподарська земля остаточно закріпиться як повноцінний інвестиційний інструмент у портфелях як приватних, так і корпоративних інвесторів.

Перспективи для інвесторів

На ринку відбуваються позитивні зміни, які відкривають нові можливості для інвесторів. Однією з ключових змін, яку я спостерігаю, є поступовий відхід ринку від дрібної, фрагментованої структури, адже останнім часом все більшого значення набуває саме консолідація земельних масивів. Це дозволяє підвищувати операційну ефективність, покращувати прогнозованість доходів і, відповідно, інвестиційну привабливість активів. Таким чином для інвесторів земля дедалі менше сприймається як пасивний ресурс через те, що формується підхід до її професійного управління з опорою на довгострокові стратегії.

Як актив сільськогосподарська земля поєднує кілька фундаментальних характеристик. Це обмежена пропозиція, базова економічна цінність і здатність захищати капітал від інфляційних ризиків. На відміну від багатьох фінансових інструментів, земля не втрачає фізичної вартості та залишається затребуваною незалежно від економічних циклів. Типова дохідність операцій за останні роки оцінюється в межах 10–17% річних, а за позитивного сценарію безпеки потенціал зростання може сягати 17–25% на рік. Водночас саме регіональна диференціація, як-от якість ґрунтів, логістика, структура орендарів і рівень консолідації, дедалі більше визначає кінцеву ціну активу й змушує інвесторів переходити від універсальних рішень до точкових стратегій.

Окремо варто відзначити зміну структури самих угод, де кількість структурованих операцій зростає, а ринок стає більш прозорим, зокрема через те, що з’являються стандартизовані підходи до оцінки, управління та фінансування земельних активів. Це важливий сигнал для інституційних інвесторів, які розглядають землю не як спекулятивний інструмент, а як складову диверсифікованого портфеля.

Замість висновків

Ринок землі в Україні поступово набирає форму, і за його розвитком стоїть низка факторів, як-от ефективніше агровиробництво, нові технології, краща організація управління земельними активами, а також відкриття можливостей на міжнародних ринках і зростання конкуренції за якісні ділянки. Все це безпосередньо впливає на вартість землі і робить ринок більш прозорим.

Важливим кроком став допуск юридичних осіб до купівлі землі. Це не лише збільшило ліквідність і коло потенційних покупців, а й сформувало реальні ринкові ціни. Для інвесторів це означає легший старт і можливість масштабувати стратегії, що в підсумку позитивно відображається на економіці країни.

На мою думку, вже у 2026 році ринок землі в Україні перейде від фази очікувань до фази системних рішень. Тому для тих, хто готовий працювати з цим активом стратегічно, земля стає не лише інструментом збереження капіталу, а й джерелом довгострокового зростання.