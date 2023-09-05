В Украине стартовала посевная озимая культура

Аграрии всех областей Украины активно сеют рапс и приступили к севу озимых на зерно.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что на начало сентября уже посеяно 699,7 тыс. га озимых, из которых рапса – 654,9 тыс. га и 44,8 тыс. га зерновых (пшеницы – 42,5 тыс. га, ячменя – 1,2 тыс. га и ржи – 1,1 тыс. га).

"Благодаря благоприятным погодным условиям сев рапса уже завершили сельхозтоваропроизводители Волынской, Полтавской, Сумской и Тернопольской областей", - отмечают в МинАПК.

Там добавляют, что наибольшая площадь посева рапса сейчас в Тернопольской области — 72,5 тыс. га, далее следуют Виннитчина — 67,2 тыс. га и Кировоградщина — 59,4 тыс. га.

Согласно опросом, проведенным Минагрополитики, подавляющее большинство аграриев не планируют существенно менять посевные площади под озимыми культурами в 2024 году по сравнению с прошлым сезоном.

Заметим, сейчас в Украине продолжается жатва. Аграрии уже намолотили 28 млн 769 тыс. тонн зерна. Лидером по намолоту зерновых остается Одесщина.

Напомним, в этом году, по прогнозу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, аграрии смогут собрать около 76,7 млн. тонн зерновых и 20,3 млн. тонн масличных культур.

Источник фото: ua.depositphotos.com