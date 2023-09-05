В Україні стартувала посівна озимих культур

Аграрії всіх областей України активно сіють ріпак та розпочали сівбу озимих на зерно.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що станом на початок вересня вже посіяно 699,7 тис. га озимих, з яких ріпаку – 654,9 тис. га та 44,8 тис. га зернових (пшениці — 42,5 тис. га, ячменю — 1,2 тис. га та жита — 1,1 тис. га).

"Завдяки сприятливим погодним умовам сівбу ріпаку вже завершили сільгосптоваровиробники Волинської, Полтавської, Сумської та Тернопільської областей", - зауважують в МінАПК.

Там додають, що найбільша площа посіву ріпаку наразі на Тернопільщині — 72,5 тис. га, далі йдуть Вінниччина — 67,2 тис. га та Кіровоградщина — 59,4 тис. га.

Згідно з опитуванням, проведеним Мінагрополітики, переважна більшість аграріїв не планує суттєво змінювати посівні площі під озимими культурами в 2024 році в порівнянні з минулим сезоном.

Зауважимо, наразі в Україні тривають жнива. Аграрії вже намолотили 28 млн 769 тис. тонн зерна. Лідером з намолоту зернових залишається Одещина.,

Нагадаємо, цього року, за прогнозом Міністерства аграрної політики та продовольства України,аграрії зможуть зібрати близько 76,7 млн тонн зернових та 20,3 млн тонн олійних культур.

Джерело фото: ua.depositphotos.com