Украинский авторынок: самые популярные частные и корпоративные авто

В июне 2024 года украинский автопарк пополнился примерно 5,2 тысяч новых легковых автомобилей. Интересно, что 66% этих авто приобрели частные лица, в то время как 34% – юридические.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

По сравнению с июнем прошлого года наблюдается снижение продаж: в частном сегменте на 6%, а в корпоративном – на 11%.

По сравнению с июнем 2023 года, продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка уменьшились на 6%, а в корпоративном – на 11%.

Частные покупатели предпочитали следующие модели:

Toyota RAV-4 – 337 ед.; Honda M-NV – 136 ед.; Renault Duster – 111 ед; Mazda CX5 – 105 ед.; Suzuki SX4 – 100 ед.

У юридических лиц наибольшим спросом пользовались:

Renault Duster – 336 ед.; Mitsubishi L200 – 109 ед.; Toyota RAV-4 – 87 ед.; Toyota Camry – 65 ед.; Skoda Octavia – 60 ед.

Рынок новых авто в Украине пошел в "минус"

В течение июня в Украине было зарегистрировано около 5,2 тыс. новых легковых авто, что на 8% меньше, чем в прошлом.

Аналитики отмечают, что впервые в этом году спрос на новые автомобили в июне продемонстрировал негативную динамику в годовом исчислении.

Отмечается, что по отношению к маю 2024 года потребительская активность на авторынке уменьшилась на 7%.

В течение мая в Украине было зарегистрировано более 5,5 тыс. новых легковых автомобилей, что оказалось на 8% больше, чем за аналогичный период в 2023 году.

Источник фото: ua.depositphotos.com