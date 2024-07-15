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Украинский авторынок: самые популярные частные и корпоративные авто
В июне 2024 года украинский автопарк пополнился примерно 5,2 тысяч новых легковых автомобилей. Интересно, что 66% этих авто приобрели частные лица, в то время как 34% – юридические.
Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
По сравнению с июнем прошлого года наблюдается снижение продаж: в частном сегменте на 6%, а в корпоративном – на 11%.
По сравнению с июнем 2023 года, продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка уменьшились на 6%, а в корпоративном – на 11%.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Частные покупатели предпочитали следующие модели:
- Toyota RAV-4 – 337 ед.;
- Honda M-NV – 136 ед.;
- Renault Duster – 111 ед;
- Mazda CX5 – 105 ед.;
- Suzuki SX4 – 100 ед.
У юридических лиц наибольшим спросом пользовались:
- Renault Duster – 336 ед.;
- Mitsubishi L200 – 109 ед.;
- Toyota RAV-4 – 87 ед.;
- Toyota Camry – 65 ед.;
- Skoda Octavia – 60 ед.
Рынок новых авто в Украине пошел в "минус"
В течение июня в Украине было зарегистрировано около 5,2 тыс. новых легковых авто, что на 8% меньше, чем в прошлом.
Аналитики отмечают, что впервые в этом году спрос на новые автомобили в июне продемонстрировал негативную динамику в годовом исчислении.
Отмечается, что по отношению к маю 2024 года потребительская активность на авторынке уменьшилась на 7%.
В течение мая в Украине было зарегистрировано более 5,5 тыс. новых легковых автомобилей, что оказалось на 8% больше, чем за аналогичный период в 2023 году.
Источник фото: ua.depositphotos.com