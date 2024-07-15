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Український авторинок: найпопулярніші приватні та корпоративні авто
У червні 2024 року український автопарк поповнився приблизно 5,2 тисячами нових легкових автомобілів. Цікаво, що 66% цих авто придбали приватні особи, тоді як 34% - юридичні.
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Порівняно з червнем минулого року спостерігається зниження продажів: у приватному сегменті на 6%, а в корпоративному - на 11%.
У порівнянні з червнем 2023 року, продажі нових легковиків у приватному сегменті авторинку зменшилися на 6%, а у корпоративному – на 11%.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:
- Toyota RAV-4 - 337 од.;
- Honda M-NV - 136 од.;
- Renault Duster - 111 од.;
- Mazda CX5 - 105 од.;
- Suzuki SX4 - 100 од.
У юридичних осіб найбільшим попитом користувалися:
- Renault Duster - 336 од.;
- Mitsubishi L200 - 109 од.;
- Toyota RAV-4 - 87 од.;
- Toyota Camry - 65 од.;
- Skoda Octavia - 60 од.
Ринок нових авто в Україні пішов у "мінус"
Впродовж червня в Україні було зареєстровано близько 5,2 тис. нових легкових авто, що на 8% менше ніж торік.
Аналітики зауважують, що вперше у цьому році попит на нові авто у червні продемонстрував негативну динаміку у річному обчисленні.
Зазначається, що відносно травня 2024 року споживча активність на авторинку зменшилась на 7%.
Впродовж травня в Україні було зареєстровано понад 5,5 тис. нових легкових авто, що виявилось на 8% більше, ніж в аналогічний період у 2023 році.
Джерело фото: ua.depositphotos.com