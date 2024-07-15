Український авторинок: найпопулярніші приватні та корпоративні авто

У червні 2024 року український автопарк поповнився приблизно 5,2 тисячами нових легкових автомобілів. Цікаво, що 66% цих авто придбали приватні особи, тоді як 34% - юридичні.

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Порівняно з червнем минулого року спостерігається зниження продажів: у приватному сегменті на 6%, а в корпоративному - на 11%.

У порівнянні з червнем 2023 року, продажі нових легковиків у приватному сегменті авторинку зменшилися на 6%, а у корпоративному – на 11%.

Приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:

Toyota RAV-4 - 337 од.; Honda M-NV - 136 од.; Renault Duster - 111 од.; Mazda CX5 - 105 од.; Suzuki SX4 - 100 од.

У юридичних осіб найбільшим попитом користувалися:

Renault Duster - 336 од.; Mitsubishi L200 - 109 од.; Toyota RAV-4 - 87 од.; Toyota Camry - 65 од.; Skoda Octavia - 60 од.

Ринок нових авто в Україні пішов у "мінус"

Впродовж червня в Україні було зареєстровано близько 5,2 тис. нових легкових авто, що на 8% менше ніж торік.

Аналітики зауважують, що вперше у цьому році попит на нові авто у червні продемонстрував негативну динаміку у річному обчисленні.

Зазначається, що відносно травня 2024 року споживча активність на авторинку зменшилась на 7%.

Впродовж травня в Україні було зареєстровано понад 5,5 тис. нових легкових авто, що виявилось на 8% більше, ніж в аналогічний період у 2023 році.

Джерело фото: ua.depositphotos.com