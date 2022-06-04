В ЕС могут упростить процедуру получения водительских прав для украинцев — Spiegel

Европейская комиссия ищет новые варианты, как сделать пребывание украинцев более комфортным, в частности, планирует упростить процедуру получения водительских прав для граждан Украины, а также обсуждается вариант введения специальных правил общеевропейского признания водительских прав из Украины.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на правительство Германии.

"На уровне ЕС федеральное правительство и федеральные земли обсуждают возможности признания украинских водительских прав с Европейской комиссией", — говорится в ответе федерального правительства на соответствующий вопрос депутата Клары Бюнгер.

Дело в том, что украинцам нужно тратить много времени и преодолевать языковой барьер, чтобы получить водительские права. Многим из них они нужны для работы. Украинскими правами граждане Украины могут пользоваться только в течение шести месяце после прибытия.

После этого требуется водительское удостоверение, выданное в Германии. Как скоро украинцы смогут получать немецкие права по упрощенной процедуре, в издании не уточнили.

Отметим, что в Украине Кабинет Министров упростил процедуру обучения и получения водительского удостоверения в Сервисных центрах МВД. Напомним, в Украине продлили действие водительских удостоверений на время войны.