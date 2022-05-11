В Украине упростили процедуру получения водительского удостоверения

Кабинет Министров Украины упростил процедуру обучения и получения водительского удостоверения в Сервисных центрах МВД.

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Об этом сообщила пресс-служба МВД.

На заседании Правительства 10 мая было принято решение "Об обучении водителей и государственной регистрации транспортных средств в период действия военного положения в Украине".

Теперь граждане, переехавшие временно жить в другое место (регион), могут сдать практический экзамен в любом Сервисном центре МВД, независимо от того, в каком Сервисном центре сдан теоретический экзамен.

Также украинцы могут осуществлять обучение по теоретической подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей транспортных средств с помощью средств информационно-коммуникационной связи (Zoom, Skype, Google meet и т.д.).

Кроме того, граждане, переехавшие временно жить в другое место (регион), могут получить водительское удостоверение в любом Сервисном центре МВД, независимо от места сдачи теоретического и/или практического экзаменов.

Также сокращен срок обучения для будущих водителей на категории В (легковые авто) и C1, C, С1Е, СЕ (грузовые авто с прицепом) путем уменьшения на 20% теоретической части (путем уплотнения преподавания таких тем, как "Строительное и техническое обслуживание ТС")., "этика водителя ТС" и т.п.).

Также украинцы могут вернуть свидетельство о регистрации транспортного средства, выданного по заявлению его владельца на имя лица, совершающего поездку за границу, в течение десяти дней со дня возвращения этого лица из-за границы в любой СЦ МВД.

"Соответствующими нормативными актами мы укрепляем правовые институциональные основы для предоставления качественных административных услуг сервисными центрами МВД. Условия военного положения не являются препятствием для обеспечения системных улучшений в работе СЦ МВД", – отметил замминистра Богдан Драпятый.

Напомним, в Украине продлили действие водительских удостоверений на время войны.

Также в Украине водители с присвоенными категориями "В" (могут управлять легковыми автомобилями) смогут ездить за рулем грузовых авто в период военного положения.