В Україні спростили процедуру отримання посвідчення водія

Кабінет Міністрів України спростив процедуру навчання та отримання посвідчення водія у Сервісних центрах МВС.

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Про це повідомила пресслужба МВС.

На засіданні Уряду 10 травня була прийнята постановп "Про навчання водіїв та державну реєстрацію транспортних засобів у період дії воєнного стану в Україні".

Тепер громадяни, які переїхали тимчасово жити в інше місце (регіон), можуть скласти практичний іспит у будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від того, у якому сервісному центрі складено теоретичний іспит.

Також українці мають можливість здійснювати навчання з теоретичної підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів за допомогою засобів інформаційно-комунікаційного зв'язку (Zoom, Skype, Google meet тощо).

Крім того, громадяни, які переїхали тимчасово жити в інше місце (регіон), мають змогу отримати посвідчення водія в будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від місця складання теоретичного та/або практичного іспитів.

Також скорочено термін навчання для майбутніх водіїв на категорії В (легкові авто) та C1, C, С1Е, СЕ (вантажні авто з причепом) шляхом зменшення на 20% теоретичної частини (шляхом ущільнення викладання таких тем, як "Будова і технічне обслуговування ТЗ", «етика водія ТЗ» тощо).

Також українці можуть повернути свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, виданого за заявою його власника на ім’я особи, яка здійснює поїздку за кордон, протягом десяти днів з дня повернення цієї особи з-за кордону до будь-якого СЦ МВС.

"Відповідними нормативними актами ми зміцнюємо правові інституційні засади для надання якісних адміністративних послуг сервісними центрами МВС. Умови воєнного стану не є перешкодою для забезпечення системних покращень у роботі СЦ МВС", – зазначив заступник міністра Богдан Драп`ятий.