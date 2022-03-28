- Категория
- Авто
- Дата публикации
-
В Украине продлили действие водительских удостоверений
Водительские документы, для которых установлен срок действия, продлили на время войны. Об этом во время информационного телемарафона заявил министр Кабмина Олег Немчинов.
Чиновник отметил, что водительские удостоверения с закачивающимся сроком действия автоматически продлевают. Они будут действительны не только до окончания военного положения, но и некоторое время после него.
Напомним, на днях Кабинет министров принял важное для водителей решение, в соответствии с которым цена на премиальное топливо больше не может превышать 5% обычного аналога.
При этом в связи с военным положением руководство Киевской области запретило водителям использовать в автомобилях видеорегистраторы. Такие меры приняты для недопущения утечки информации о расположении блокпостов и передвижении украинских войск.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В многих регионах населению также запрещено посещать леса, причем как пешком, так и на транспорте.