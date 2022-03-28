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В Украине продлили действие водительских удостоверений

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Водительские права. Фото: motobuy.com.ua

Водительские документы, для которых установлен срок действия, продлили на время войны. Об этом во время информационного телемарафона заявил министр Кабмина Олег Немчинов.

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Чиновник отметил, что водительские удостоверения с закачивающимся сроком действия автоматически продлевают. Они будут действительны не только до окончания военного положения, но и некоторое время после него.

"Сейчас до окончания военного положения и еще некоторое время после этого не будет проблем со сроком действия этих водительских удостоверений. Достаточно много украинцев остались за границей, мы делали специальное разъяснение, этот вопрос снят", — сказал Немчинов.

Напомним, на днях Кабинет министров принял важное для водителей решение, в соответствии с которым цена на премиальное топливо больше не может превышать 5% обычного аналога

При этом в связи с военным положением руководство Киевской области запретило водителям использовать в автомобилях видеорегистраторы. Такие меры приняты для недопущения утечки информации о расположении блокпостов и передвижении украинских войск.

В  многих регионах населению также запрещено посещать леса, причем как пешком, так и на транспорте.  

Автор:
Сергей Горелов