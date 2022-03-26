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Энергетика
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Цена на премиальное топливо не может превышать больше 5% обычного, - решение Кабмина

Цена на премиальное топливо не может превышать больше 5% обычного, - решение Кабмина

Кабинет министров принял решение, в соответствии с которым цена на премиальное топливо больше не может превышать 5% обычного аналога. Об этом в своем телеграм-канале написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Сегодня Правительство сделало еще один шаг для стабилизации топливного рынка. Принято постановление, регламентирующее, что цена на так называемое «премиальное горючее» не может более чем на 5% превышать цены обычного горючего. Таким образом, мы нивелируем возможность для некоторых АЗС ставить необоснованно высокие цены", — написал Шмыгаль.

При этом он добавил, что нынешняя цена позволяет АЗС получать справедливую маржу, а значит продолжать работать.

Напомним, ранее Министерство экономики Украины пересмотрело предельные цены на горючее в сторону понижения. Цены на бензин в среднем должны опуститься на 10,1 грн/л, на дизтопливо – на 7,9 грн/л.

Автор:
Степан Крьока