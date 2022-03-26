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Ціна на преміальне паливо не може перевищувати більше 5% звичайного, - рішення Кабміну
Кабінет міністрів ухвалив рішення, відповідно до якого ціна на преміальне паливо більше не може перевищувати 5% звичайного аналога. Про це у своєму телеграм-каналі написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Сьогодні Уряд зробив ще один крок для стабілізації паливного ринку. Прийнято ухвалу, яка регламентує, що ціна на так зване «преміальне паливо» не може більш ніж на 5% перевищувати ціни звичайного пального. Таким чином, ми нівелюємо можливість для деяких АЗС ставити необґрунтовано високі ціни", - написав Шмигаль.
При цьому він додав, що нинішня ціна дозволяє АЗС отримувати справедливу маржу, а отже, продовжувати працювати.
Нагадаємо, раніше Міністерство економіки України переглянуло граничні ціни на пальне у бік зниження. Ціни на бензин у середньому мають опуститись на 10,1 грн/л, на дизпаливо – на 7,9 грн/л.Підписуйтесь на наш Telegram канал