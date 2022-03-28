В Україні продовжили дію посвідчень водіїв

Водійські документи, для яких встановлено термін дії, продовжили на час війни. Про це під час інформаційного телемарафону заявив міністр Кабміну Олег Немчинов.

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Чиновник зазначив, що посвідчення водія з терміном дії, що закачується, автоматично продовжують. Вони будуть дійсні не лише до закінчення воєнного стану, а й деякий час після нього.

"Зараз до закінчення військового часу і ще деякий час після цього не буде проблем із терміном дії цих посвідчень водія. Досить багато українців залишилися за кордоном, ми робили спеціальне роз'яснення, це питання зняте", — сказав Немчинов.

Нагадаємо, днями Кабінет міністрів ухвалив важливе для водіїв рішення, відповідно до якого ціна на преміальне паливо більше не може перевищувати 5% звичайного аналога.

При цьому у зв'язку з військовим становищем керівництво Київської області заборонило водіям використовувати в автомобілях відеореєстратори. Таких заходів вжито для недопущення витоку інформації про розташування блокпостів та пересування українських військ.

У багатьох регіонах населенню також заборонено відвідувати ліси, причому як пішки, і на транспорті.