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В Україні продовжили дію посвідчень водіїв
Водійські документи, для яких встановлено термін дії, продовжили на час війни. Про це під час інформаційного телемарафону заявив міністр Кабміну Олег Немчинов.
Чиновник зазначив, що посвідчення водія з терміном дії, що закачується, автоматично продовжують. Вони будуть дійсні не лише до закінчення воєнного стану, а й деякий час після нього.
Нагадаємо, днями Кабінет міністрів ухвалив важливе для водіїв рішення, відповідно до якого ціна на преміальне паливо більше не може перевищувати 5% звичайного аналога.
При цьому у зв'язку з військовим становищем керівництво Київської області заборонило водіям використовувати в автомобілях відеореєстратори. Таких заходів вжито для недопущення витоку інформації про розташування блокпостів та пересування українських військ.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У багатьох регіонах населенню також заборонено відвідувати ліси, причому як пішки, і на транспорті.