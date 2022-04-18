В МВД заработал сервис для получения электронной справки о несудимости

Сегодня, 18 апреля 2022 года, в Министерстве внутренних дел начал работать сервис vytiah.mvs.gov.ua, с помощью которого граждане Украины могут получить электронную услугу заказа документа из информационно-аналитической системы “Учет сведений о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости”.

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Как сообщает пресс-служба МВД, электронный сервис позволяет заказать и получить выписку о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии/наличия судимости или ограничений, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Украины.

В МВД отмечают, что выписка об отсутствии судимости может понадобиться для усыновления, оформления документов в органах социального обеспечения, оформления виз для выезда за границу и предоставления в учреждения иностранных государств, оформления на работу, для участия в процедуре закупок и в других ситуациях.

Услугу может получить гражданин Украины, достигший 14-летнего возраста, который имеет право на получение из персонально-справочного учета сведений о себе.

Подать запрос через сервис vytiah.mvs.gov.ua можно путем входа в Личный кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи. Получить выписку в электронном виде с QR-кодом можно в течение одной минуты.

Кроме этого, в Личном кабинете есть возможность проверить выписку по номеру или QR-коду.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел ввело единый стандарт сервиса для государственных органов.

Новые требования предусматривают бездискриминационное предоставление услуг всем клиентам, в частности людям с инвалидностью, иностранцам и представителям национальных меньшинств.

Напомним, в декабре прошлого года Служба безопасности Украины разоблачила подпольный центр, где изготовляли фейковые свидетельства о регистрации угнанных авто и водительские права.

Источник фото: ua.depositphotos.com