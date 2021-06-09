В Украине приостановили печать бланков регистрации авто и водительских прав

Сервисные центры Министерства внутренних дел могут не регистрировать транспортные средства и не выдавать водительские права из-за нехватки соответствующих бланков. Соответствующее объявление накануне появилось на сайте Главного центра МВД.

"В связи с перебоями в поставках бланочной продукции возможно временное прекращение предоставления административных услуг по регистрации/перерегистрации транспортных средств и выдаче водительского удостоверения", — говорится в предупреждении.

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Как указано на сайте центра и 9 июня, по информации государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина", восстановление изготовления бланков свидетельств о регистрации транспорта планируется "ориентировочно через два дня".

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В ГСЦ приносят водителям извинения за неудобства и призывают отслеживать информацию о возобновлении услуг в их областях на сайтах соответствующих региональных сервисных центров МВД.

Напомним также, что с 1 июня Италия прекратила признавать украинские водительские права. Соответствующее соглашение, подписанное в 2015 году, утратило силу.

Отметим также, что в феврале Кабинет министров одобрил возможность заказа и восстановления водительских прав в режиме онлайн через приложение "Дія" или через Единый государственный портал электронных услуг. Перед этим Верховная Рада предусмотрела возможность для водителей иметь при себе лишь электронные документы на машину и показывать для проверки полиции именно их.