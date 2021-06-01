Италия прекратила признавать украинские водительские права

Соглашение между Украиной и Италией о взаимном признании и обмене водительского удостоверения с 1 июня приостановило свое действие. Об этом сообщает посольство Украины в Италии.

"Любые сообщения об автоматическом продлении действия соглашения не соответствуют действительности", — подчеркивают в украинском диппредставительстве.

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Сообщается, что ответственные за заключение и реализацию соглашения Министерство внутренних дел Украины и Министерство инфраструктуры и транспорта Италии сейчас ведут активную работу над тем, чтобы в ближайшее время подписать новое соглашение, которое позволит украинцам и далее менять свои украинские права на итальянские.

О подписании и вступлении в действие нового соглашения будет сообщено дополнительно.

Отметим, что соглашение о взаимном признании и обмене удостоверений водителя Украина подписала с Италией в ноябре 2015 года.

Напомним также, что 17 февраля нынешнего года Кабинет министров одобрил возможность заказа и восстановления водительских прав в режиме онлайн через приложение "Дія" или через Единый государственный портал электронных услуг.

Накануне Верховная Рада предусмотрела возможность для водителей иметь при себе лишь электронные документы на машину и показывать для проверки полиции именно их.

Тогда же, в феврале, водительские удостоверения Украины признали власти Объединенных Арабских Эмиратов.