У МВС запрацював сервіс для отримання електронної довідки про несудимість

Сьогодні, 18 квітня 2022 року, у Міністерстві внутрішніх справ почав працювати сервіс vytiah.mvs.gov.ua, за допомогою якого громадяни України можуть отримати електронну послугу замовлення документа з інформаційно-аналітичної системи “Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості”.

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Як повідомляє пресслужба МВС, електронний сервіс дозволяє замовити та отримати виписку про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність/наявність судимості чи обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України.

У МВС зазначають, що виписка про відсутність судимості може знадобитися для усиновлення, оформлення документів в органах соціального забезпечення, оформлення віз для виїзду за кордон та надання до установ іноземних держав, оформлення на роботу, для участі у процедурі закупівель та в інших ситуаціях.

Послугу може отримати громадянин України , який досяг 14 -річного віку, який має право на отримання з персонально-довідкового обліку відомостей про себе.

Подати запит через сервіс vytiah.mvs.gov.ua можна шляхом входу до Особистого кабінету за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Отримати виписку в електронному вигляді з QR-кодом можна протягом однієї хвилини.

Крім цього, в Особистому кабінеті є можливість перевірити виписку за номером або QR-кодом.

Раніше повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ запровадило єдиний стандарт сервісу для державних органів.

Нові вимоги передбачають бездискримінаційне надання послуг усім клієнтам, зокрема людям з інвалідністю, іноземцям та представникам національних меншин.

Нагадаємо, у грудні минулого року Служба безпеки України викрила підпільний центр, де виготовляли фейкові свідоцтва про реєстрацію викрадених авто та водійські права.

Джерело фото: ua. depositphotos. com