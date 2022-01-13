Сервисные центры МВД начинают предоставлять услуги по новому стандарту

Министерство внутренних дел ввело единый стандарт сервиса для государственных органов. Новые требования предусматривают бездискриминационное предоставление услуг всем клиентам, в частности людям с инвалидностью, иностранцам и представителям национальных меньшинств. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

"У нас уже есть стандарты коммуникаций с клиентами: у наших сотрудников есть четкие инструкции, как здороваться, алгоритм предоставления услуги. В основном сервисные центры имеют нормированный формат помещения", – рассказал начальник Главного сервисного центра МВД Евгений Моисеенко.

Он добавил, что существует и активно используется система электронных сервисов, в частности:

электронный кабинет водителя с перечнем функций, необходимых рядовому владельцу авто;

калькулятор ориентировочной стоимости получения услуги по перерегистрации транспортного средства;

проверка легитимности свидетельств о регистрации авто и водительских удостоверений;

онлайн-тренажер по проверке знаний Правил дорожного движения.

Напомним, Министерство инфраструктуры разработало законопроект о возвращении обязательного техосмотра еще в апреле 2021 года, однако он до сих пор не был вынесен на рассмотрение Верховной Рады.

При этом законопроект предполагает, что техосмотр будут проводить не сервисные центры МВД (как раньше это делали МРЭО), а аккредитованные испытательные лаборатории.