В ЄС можуть спростити процедуру отримання водійських посвідчень для українців — Spiegel

Європейська комісія шукає нові варіанти, як зробити перебування українців більш комфортним, зокрема, планує спростити процедуру отримання водійських посвідчень для громадян України, а також обговорюється варіант запровадження спеціальних правил загальноєвропейського визнання українських водійських посвідчень.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Spiegel з посиланням на уряд Німеччини.

"На рівні ЄС федеральний уряд і федеральні землі обговорюють можливості визнання українських водійських посвідчень з Європейською комісією", - йдеться у відповіді федерального уряду на відповідне питання депутата Клари Бюнгер.

Справа в тому, що українцям потрібно витрачати багато часу і долати мовний бар'єр, щоб отримати водійське посвідчення. Багатьом із них вони потрібні для роботи. Українськими посвідченнями громадяни України можуть користуватися лише протягом шести місяців після прибуття.

Після цього потрібне водійське посвідчення, видане в ЄС. Коли українці зможуть отримувати європейські посвідчення за спрощеною процедурою, у виданні не уточнили.

Зазначимо, що в Україні Кабінет Міністрів спростив процедуру навчання та отримання посвідчення водія в Сервісних центрах МВС. Нагадаємо, в Україні продовжили дію посвідчень водіїв на час війни.