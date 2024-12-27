Центры доходности: как банкам удается получать большие доходы в условиях войны

Банки снова в плюсе – по итогам 2024 года прибыль банковского сектора может вырасти на 40%. "ТОП-100" выяснил, какие банки получили наибольшие доходы и как им это удается в текущих условиях.

Банковский сектор продолжает наращивать доходы и прибыль. По данным НБУ, за 9 месяцев 2024 года украинские банки заработали 118 млрд грн чистой прибыли, что на 40% больше, чем за весь 2023 год, и в 5,4 раза больше, чем за первый "военный" 2022 год.

Примечательно, что ни снижение учетной ставки, от которой напрямую зависит доходность депозитных сертификатов НБУ, ни увеличение ставки налога на прибыль для банков с 18% до 25% почти не повлияли на их доходность.

Хотя руководство Нацбанка и было обеспокоено тем, что увеличение налоговой нагрузки приведет к ухудшению капитализации банковского сектора, сейчас устойчивость банков остается на высоком уровне, равно как и их способность генерировать прибыль.

Стабильный доход без риска

Тренд роста доходов банковского сектора продолжается уже третий год. В 2023 году темпы увеличения этого показателя составляли 25%, а за январь-сентябрь 2024 г. доходы банков выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вполне можно ожидать, что по итогам 2024 г. банки получат до 450-480 млрд грн дохода.

Основным источником заработка банков в последние годы остаются инвестиции в депозитные сертификаты НБУ и ОВГЗ. Если анализировать период с начала 2024 года, то максимально объем средств, вложенный банками в сертификаты НБУ, достигал 480 млрд. грн., минимально опускался до 236 млрд. грн.

Что касается портфеля военных облигаций, то в ноябре банки нарастили его до 854 млрд. грн. Это почти на 200 млрд грн больше, чем в начале года. Следовательно, доля процентного дохода в общей структуре банковских доходов превышает 68%, в то время как на комиссионные доходы приходится 21%. Однако следует отметить, что доля комиссионных доходов также выросла: в январе 2024 года она составила 19,6%.

Причина в том, что банки пересматривают и повышают плату за расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-переводы и другие ежедневные услуги для населения и бизнеса. Нельзя сказать, что это стало массовым явлением. пытаются покрыть расходы на содержание офисов, зарплаты сотрудникам, IT, кибербезопасность и энергонезависимость (power banking), которые продолжают расти.

В целом расходы банков за 9 месяцев текущего года составили 263 млрд грн, что на 21% или на 46 млрд грн больше, чем за январь-сентябрь 2023 года.

Лидеры банковского сектора

По данным отчетности банков за 8 месяцев 2024 года (на момент публикации НБУ еще не обнародовал данные банков за январь-сентябрь. — Ред.), из 62 платежеспособных банков 54 оставались прибыльными.

Убыточными оказались лишь восемь банков, в том числе Правэкс Банк (-123 млн грн), банк "Грант" (-73 млн грн), Индустриалбанк (-44 млн грн), Первый инвестиционный банк (-30 млн грн), Мотор-Банк (-16 млн грн), Окси Банк (-7,4 млн грн), банк "Портал" (-1,4 млн грн), банк "Траст-капитал" (-1 млн. грн).

В целом убыточные банки получили минус 295 млн грн, тогда как прибыльные банки заработали за январь-август 105,8 млрд грн. Важно и то, что десятка самых прибыльных банков получила 91 млрд. грн., или примерно 86% всей чистой прибыли банковского сектора.

По размеру прибыли пальму первенства удерживает ПриватБанк с результатом 44 млрд грн. На втором месте Ощадбанк, отчитавшийся о 11,2 млрд грн. На третьем – Райффайзен Банк с прибылью в 5,6 млрд грн.

В общей сложности в 10 наиболее прибыльных банков Украины вошли четыре госбанка, четыре банка с иностранным капиталом и два банка с украинскими акционерами.

Наибольшие доходы за 8 месяцев сгенерировали такие банки, как ПриватБанк, Обанк, Райффайзен Банк, Универсал Банк (monobank) и ПУМБ.

При этом львиная доля процентного дохода приходится на государственные ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк и Укргазбанк. Это можно объяснить тем, что именно принадлежащие государству финучреждения являются главными инвесторами в военные облигации (ОВГЗ). К примеру, доход одного только ПриватБанка от операций с ценными бумагами за 8 месяцев превысил 17 млрд грн.

В то же время больше комиссионных доходов, кроме государственных ПриватБанка и Ощадбанка, получили три частных банка — Универсал Банк, Райффайзен Банк и ПУМБ. Этому тоже объяснение: все вышеперечисленные банки являются ключевыми эмитентами платежных карт, операции по которым обеспечивают стабильный cash flow. ПриватБанк, Ощадбанк и monobank (Универсал Банк) вместе контролируют 74% карточного рынка.

Ожидания и перспективы

В 2025 году модель банковского бизнеса кардинально не поменяется. Основной доход банки будут так и получать в пассивной форме, размещая средства в депсертификатах и ОВГЗ.

С одной стороны, привлекательность этих инструментов стала ниже. К примеру, в начале 2023 года доходность сертификатов НБУ составляла 23%, сейчас она почти вдвое меньше — 13%. Доходность ОВГЗ при первичном размещении в начале 2023 года достигала 24,5%, в настоящее время — не более 17%.

С другой стороны, по меньшей мере, до лета 2025 года учетная ставка НБУ останется неизменной, поскольку Нацбанк ради обуздания инфляции пока не планирует смягчать монетарную политику. Так что доходы банков от сертификатов и облигаций не уменьшатся. К тому же нужно признать, что ликвидность им пока девать некуда, ведь бизнес в текущих условиях не всегда может позволить себе развитие благодаря кредитам.

Объем средств клиентов в банках по итогам 8 месяцев превысил 2,8 трлн. Полноценного кредитования по-прежнему нет из-за дороговизны заемных ресурсов (средняя кредитная ставка по бизнес-займам превышает 15%, по кредитам физлиц достигает 30%), низкую платежеспособность заемщиков и существование субсидированных кредитов — доля ссуд по программе "5-7-9 В гривневом кредитном портфеле банков достигает 40%.

Поэтому вполне логично, что в 2025 году доходы банков останутся по меньшей мере на уровне 2024 года, а возможно, и возрастут на 10-15% год к году. Это касается и прибыли банковского сектора, который вряд ли сократится.

Но следует заметить, что размер чистого финансового результата банков зависит от дальнейшей доли законопроекта №11416-д, предусматривающего увеличение ставки налога на прибыль с 25% до 50% в 2024-м (причем задним числом) и на 2025-й. Если этот законопроект подпишет президент, банки половину заработанного отдадут госбюджету.

Вряд ли стоит рисовать удручающую картину и говорить о том, что десятки миллиардов гривен налога разорят банки. В 2023 году банки, например, уплатили 80 млрд. грн. налога на прибыль. Но это однозначно сократит свободный ресурс для капитализации, что особенно повлияет на мелких игроков рынка. Кроме того, налоговые расходы станут еще одним аргументом для банков пересмотреть стоимость своих услуг, что может привести к дальнейшему росту тарифов на обслуживание клиентов и затормозить снижение кредитных ставок.

ПриватБанк

Дата основания: 1992 год

Количество работников: 19 800

ПриватБанк – крупнейший госбанк Украины и лидер банковского сектора. ПриватБанк обслуживает более 18,2 млн клиентов физлиц и более 888 тыс. юрлиц. Региональная сеть банка насчитывает 1184 отделения. Прибыль до налогообложения за 6 мес. В 2024 году составил 40,7 млрд грн, чистая прибыль — 30,6 млрд грн. Банк поддерживает не только клиентов, но и благотворительные программы, на которые в 2023 году было направлено 307 млн. грн., а за 6 мес. 2024 года — 90,6 млн грн. В целом за первое полугодие 2024 года ПриватБанк уплатил 33,57 млрд грн. налогов.

Райффайзен банк

Дата основания: 1992 год

Количество работников: 5300

Райффайзен Банк является самым крупным в Украине банком с иностранными инвестициями. Услугами банка пользуются более 2,5 млн. клиентов. Банк финансирует украинских аграриев для поддержки продовольственной безопасности Украины и является лидером по финансированию агросектора страны. До 45% кредитного портфеля банка составляет агробизнес, а вместе с фудсектором эта доля составляет 65%. Райф является участником Меморандума банков о финансировании восстановления энергетической инфраструктуры в Украине. Приблизительно 900 млн грн составляет активный портфель энергетических инвестпроектов банка. Портфель "зеленых" инвестиций Райфу составил 2,3 млрд грн в октябре 2024 года. За последний год инвестиции Райффайзен Банка в "зеленые" и социальные проекты выросли почти на 35%. С февраля 2022 года помощь от Райфа на благотворительные инициативы составила 1,3 млрд грн. Сумма уплаченных за первое полугодие 2024 налогов составляет 2,4 млрд грн.

Ощадбанк

Дата основания: 1991 год

Количество работников: 16 000

Ощадбанк — один из крупнейших госбанков Украины, входящий в топ-3 крупнейших банков страны. В 2023 году банк активно поддерживал украинский бизнес: предпринимателям и предприятиям было выдано 13,3 млрд грн кредитов. Средства на развитие получили более 4,5 тыс. предприятий. Ощадбанк также является лидером программы льготного ипотечного кредитования "єОселя" — по итогам прошлого года по программе было выдано более 2,8 тыс. кредитов на сумму 4,3 млрд. грн. За 2023 год Ощадбанк уплатил налоги в бюджет на сумму 5,4 млрд грн.

Укрэксимбанк

Дата основания: 1992

Количество работников: 2558

Государственный экспортно-импортный банк Украины создан согласно Указу президента №29. АО "Укрэксимбанк" является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству в лице Кабинета Министров. По итогам 2023 занял первое место в рейтинге первичных дилеров Министерства финансов Украины. В 2023 году Укрэксимбанк заработал для государства рекордные в истории финучреждения 3 млрд грн. С начала полномасштабной войны банк выдал кредиты бизнесу на 18 млрд грн. По состоянию на 1 сентября 2024 года является лидером по объему средств клиентов-юрлиц – 157,7 млрд грн, а объем чистого кредитного портфеля юрлиц – 76 млрд грн.

Credit Agricole Bank

Дата основания: 1993 год

Количество работников: 2100

Креди Агриколь демонстрирует стабильную работу, бесперебойно предоставляя услуги клиентам и поддерживая украинскую экономику даже во время войны. Креди Агриколь входит в список системно важных банков согласно классификации НБУ. Финучреждение активно поддерживает украинский агробизнес: с начала войны банк выдал кредитов на сумму 3,8 млрд грн для компаний АПК в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%". Банк также принимает участие в Программе государственных правительственных гарантий, согласно которой выдал 1,7 млрд. грн. В 2023 году Креди Агриколь заключил важные соглашения с ЕБРР и МФК по распределению рисков для поддержки критически важных отраслей бизнеса Украины, в частности, сельского хозяйства. Недавно подписал соглашение с USAID для расширения доступа к услугам финансового лизинга для малого и среднего бизнеса в Украине. Также Креди Агриколь является одним из лидеров рынка автокредитования, его доля составляет 30%. Банк располагает офисом в Киеве и 138 отделениями, обслуживает 400 тыс. клиентов. Сумма налогов, уплаченных банком в 2023 году, составляет 3,3 млрд. грн.