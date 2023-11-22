Депозит "Благодарный" - до 15% от банка №1 по росту депозитного портфеля

Мы благодарны нашим клиентам, которые доверяют нам свои сбережения. ПУМБ всегда стремится оправдать доверие украинцев – банк почти 32 года является финансовой поддержкой для клиентов и ни разу не задержал выплаты по депозитам и другим выплатам.

По данным НБУ, банк является №1 среди украинских банков по приросту срочных депозитов физических лиц во всех валютах в первом полугодии 2023 года. Это свидетельствует о доверии украинцев к ПУМБ и эффективности нашей стратегии на рынке банковских услуг. Сегодня банку доверяют 1.4 млн клиентов физических лиц.

В знак благодарности за доверие, ПУМБ создал новый депозит "Благодарный" с процентной ставкой до 15% годовых в гривне и бонусом за открытие депозита – дополнительной категорией кэшбека.

Условия депозита "Благодарный" :

Валюта – гривна

Ставка: до 15% годовых

Срок депозита: 1, 3, 6 или 12 месяцев

Выплата процентов: ежемесячно

Минимальная сумма: 500 грн

Без автопролонгации и капитализации

Досрочный возврат – не предусмотрено

Пополнение – не предусмотрено

Бонус – дополнительная категория кэшбека

Открывайте депозит "Благодарный" с 13 ноября по 29 декабря 2023 года там, где вам удобно: в приложении ПУМБ Online или в ближайшем отделении ПУМБ. Депозит доступен как существующим, так и новым клиентам банка.

ПУМБ - надежный банк, работающий на своих клиентов, государство и нашу общую победу. За полтора года войны наша общая помощь составила более 152 миллионов гривен – это тысячи спасенных жизней военных и гражданских.

Спасибо Вам! Не упустите возможность приумножить ваши средства с помощью депозита "Благодарный" с доходностью до 15% годовых и дополнительной категорией кэшбека за оформление депозита.