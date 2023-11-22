Депозит "Вдячний" - до 15% від банку №1 за зростанням депозитного портфелю

Ми вдячні нашим клієнтам, які довіряють нам свої заощадження. ПУМБ завжди прагне виправдати довіру українців – банк майже 32 роки є фінансовою підтримкою для клієнтів і жодного разу не затримав виплат по депозитам та іншим виплатам.

За даними НБУ, банк є №1 серед українських банків за приростом строкових депозитів фізичних осіб у всіх валютах у першому півріччі 2023 року. Це свідчить про довіру українців до ПУМБ та ефективність нашої стратегії на ринку банківських послуг. Сьогодні банку довіряють 1.4 млн клієнтів фізичних осіб.

На знак подяки за довіру, ПУМБ створив новий депозит "Вдячний" із відсотковою ставкою до 15% річних у гривні та бонусом за відкриття депозиту - додатковою категорією кешбеку.

Умови депозиту "Вдячний":

Валюта - гривня

Ставка: до 15% річних

Строк депозиту: 1, 3, 6 або 12 місяців

Виплата відсотків: щомісяця

Мінімальна сума: 500 грн

Без автопролонгації і капіталізації

Дострокове повернення - не передбачено

Поповнення – не передбачено

Бонус - додаткова категорія кешбеку

Відкривайте депозит "Вдячний" з 13 листопада по 29 грудня 2023 року там, де вам зручно: у додатку ПУМБ Online, або у найближчому відділенні ПУМБ. Депозит доступний як існуючим, так і новим клієнтам банка.

ПУМБ - надійний банк, який працює на своїх клієнтів, державу та на нашу спільну перемогу. За півтора року війни, наша загальна допомога склала понад 152 мільйони гривень – це тисячі врятованих життів військових та цивільних.

Дякуємо вам! Не пропустить можливість примножити ваші кошти за допомогою депозиту "Вдячний" із дохідністю до 15% річних та додатковою категорією кешбеку за оформлення депозиту.