ФГВФЛ продолжает отвоевывать "Укринбанк": суд в Харькове продолжит рассмотрение дела

23 августа в 10.00 Хозяйственный суд Луганской области (сейчас находится в Харькове) продолжит рассмотрение иска Фонда гарантирования вкладов физлиц об отмене перерегистрации "Укринбанка" в инвесткомпанию "Укринком", проведенную в 2016 году.

Если суд поддержит доводы Фонда гарантирования вкладов, это позволит вернуть государству полный контроль над Укринбанком, который находится в стадии ликвидации еще с 2015 года.

Об анонсе заседания сообщается на сайте Хозяйственного суда Луганской области.

По делу No 913/266/20(826/15260/17) Фонд гарантирования вкладов просит отменить перерегистрацию "Укринбанка" в г. Северодонецк и замены в ЕГР названия и статуса юридического лица ПАО «УКРИНБАНК» на ПАО «УКРИНКОМ», в результате чего "Укринбанк" был выведен за пределы правовой плоскости в 2016 году.

Рассмотрение дела было приостановлено до вынесения решения Большой Палатой Верховного суда, состоявшегося 19 июля 2023 года.

Во время заседания Большая Палата ВС отказалась пересматривать свои предварительные выводы, сделанные по другому делу от 10 декабря 2019 г. № 925/698/16 (в споре ПАО «Укринком» с ЧАО «Первомайский молочноконсервный комбинат»).

А также постановила, что правопреемником Укринбанка может быть только Фонд гарантирования вкладов физлиц.

После чего ФГВФЛ смог возобновить рассмотрение дела о незаконности перерегистрации ПАО "Укринбанк" в инвесткомпанию "Укринком", и именно этот вопрос станет предметом рассмотрения Хозяйственного суда Луганской области.

Теперь после проигрыша инвесткомпании в Верховном суде, Хозяйственный суд Луганской области может лишить Укринком возможности использовать ЕГРПО Укринбанку, что вернет государству полноценный контроль над финучреждением. Дело будет рассматривать судья С.В. Масловский.

Напомним, ПАО «УКРИНБАНК» был признан неплатежеспособным постановлением Правления НБУ от 24 декабря 2015 г. № 934, с 23 марта 2016 г. в Банке начата процедура ликвидации.

Вскоре после указанного решения НБУ бывшие владельцы Банка инициировали несколько судебных процессов по обжалованию процедуры его вывода с рынка, перерегистрировали его в Северодонецке и заменили в ЕГР название и статус юридического лица на ПАО «Укринком», которое провозгласило себя правопреемником Банка. Как следствие – ПАО «Укринбанк» со всеми его активами было фактически выведено из-под контроля Фонда, а расчеты с кредиторами остановлены. К тому времени Фонд уже выплатил вкладчикам банка 1,8 млрд. грн.

По состоянию на 01.06.2023 г. остатки требований кредиторов ПАО «УКРИНБАНК» составляют 2,9 млрд грн.