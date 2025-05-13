Не просто девайс, а экосистема 24/7: как предпринимателям выбрать качественный эквайринг

В условиях войны предприниматели вынуждены были адаптироваться и изменить свои бизнес-модели. С одной стороны, за последние пять лет как малые бизнесы, так и крупные ритейлеры стали более устойчивыми и опытными: они привыкли работать в условиях неопределенности, локдаунов, блекаутов. С другой стороны, бизнес остается очень чувствительным к сбоям в работе банковских сервисов или задержек с платежами. Следовательно, качественный эквайринг приобретает новое значение.

Какие банковские услуги нужны предпринимателям

Согласно исследованию ПУМБ, около 70% покупателей в физических магазинах предпочитают бесконтактную оплату, а не наличные. Это стимулирует предпринимателей использовать современные платежные инструменты в своем бизнесе. Это ускоряет развитие цифровых технологий в стране и улучшает культуру безналичных оплат у покупателей, формируя у компаний-продавцов (или мерчантов) спрос на гибкие альтернативные платежные решения.

Современные предприниматели стремятся беспрепятственно принимать оплату за свои товары или услуги и ожидают от банковского сервиса, прежде всего, скорости и цифровой гибкости. Для них важно иметь возможность открыть и администрировать счет, получить доступ к кредитным продуктам, а также подключить эквайринг без задержек — желательно дистанционно.

Сегодня привычный для всех POS-терминал должен отвечать новым реалиям и ожиданиям предпринимателей. Существует потребность в стабильности работы сервиса в любых условиях и интеграции с программными регистраторами расчетных операций (ПРРО). Например, оборудование, предоставляемое ПУМБ, интегрировано с шестью ведущими ПРРО в Украине, что покрывает 95% рынка.

Относительно бесперебойности: лучшее оборудование должно быть обеспечено несколькими типами связи (GPRS, Wi-fi, Ethernet) и оснащено аккумуляторной батареей для бесперебойной работы, даже во время блекаутов. ПУМБ все это уже предоставляет своим клиентам.

Кроме того, предприниматели чаще ищут не отдельный продукт, а всеохватывающее платежное решение. Они хотят принимать платежи 24/7 – именно так, как было бы удобно их покупателям или клиентам. Поэтому наиболее эффективно для бизнеса не точечное решение, а экосистема платежных инструментов в пределах одного банка.

Какие сервисы по приему оплат есть на рынке

Украинские банки держат достаточно высокую технологическую планку даже по сравнению с европейскими банками-эквайрами, предлагая широкий список платежных сервисов для бизнеса. Это могут быть как классические решения, так и новейшие форматы: POS-терминалы, QR-оплаты, Tap to Phone (терминал в смартфоне), сервисы интернет-эквайринга для приема платежей через сайты или социальные сети, оплаты по реквизитам и т.д.

Для решения потребностей требовательных украинских предпринимателей банки-эквайры также предлагают Smart POS-терминалы на базе Android. Они обладают гораздо большей функциональностью. В ПУМБ парк терминалов последних моделей сейчас самый большой на рынке – превышает 70% и будет в дальнейшем расти. Это объясняется тем, что банк активно стартовал в направлении обновления парка терминалов в ответ на новые вызовы, стоящие перед бизнес-сообществом, ранее по сравнению с основными игроками-конкурентами.

Тарифная политика ведущих банков-эквайров примерно одинакова и не имеет существенных отличий, особенно для малого и среднего бизнеса. Так что конкуренция происходит не в тарифах, а в скорости подключения и качества сервиса. Это основные факторы, влияющие на выбор.

За последний год ПУМБ увеличил парк терминалов на 44%. Что послужило поводом для признания среди профессионального сообщества. «Этот результат – прежде всего благодаря команде, – говорит Дмитрий Ляхов (на фото, справа). – Мы продолжаем создавать качественные решения для украинских предпринимателей».

Каким должен быть качественный эквайринг

Предоставить клиентам продукт, адаптированный под их конкретные потребности, – часть нашей стратегии. Это дает нам возможность занимать ведущие позиции на рынке и предлагать оптимальное решение для предпринимателей.

Клиенты ПУМБ могут заказать услугу онлайн — через мобильное приложение или веб-версию. Они получают быстрое зачисление средств даже в выходные, а также доступ к управлению торговыми точками и их обращением в своем кабинете.

Когда мы говорим "устанавливаем POS-терминал", то фактически предоставляем целую систему: удобную, быструю в настройке, с качественным последующим обслуживанием. Предпринимателю не нужно обращаться к менеджерам, он может самостоятельно работать с продуктом полностью онлайн, скажем, заказывать бумагу для чеков через чат-бот, формировать выписки через кабинет Торговца.

Не менее важно быстрое подключение: с момента подачи заявки мы можем установить терминал уже на следующий рабочий день. Оборудование может быть доставлено как инженером, так и отправлено «Новой почтой» — это удобно для клиентов, уже имеющих опыт работы с эквайрингом.

Также предоставляем краткие инструкции с QR-кодами, по которым можно просмотреть видеоинструкции, как использовать терминал. Мы максимально диджитализируем процесс, но вместе с тем понимаем, что определенное время клиентам может понадобиться наша персональная поддержка, поэтому мы остаемся на связи.

Инструменты грядущего. ИИ в эквайринге

Технологии искусственного интеллекта уже активно используют все ведущие мировые компании в разработке и тестировании своих продуктов, анализе, дизайне, обслуживании клиентов и защите своей информации. Украина – тоже в этом мейнстриме. Современные технологические решения для оплат позволяют интегрировать ИИ. Это облегчает клиентский путь, в то же время высвобождает ресурсы экспертов банка на создание более инновационных решений. Поэтому дальше – будет. Точно более технологично и удобно.