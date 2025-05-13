Не просто девайс, а екосистема 24/7: як підприємцям обрати якісний еквайринг

В умовах війни підприємці були змушені адаптуватися та змінити свої бізнес-моделі. З одного боку, за останні п’ять років як малі бізнеси, так і великі ритейлери стали більш стійкими та досвідченими: вони звикли працювати в умовах невизначеності, локдаунів, блекаутів тощо. Із іншого боку, бізнес залишається дуже чутливим до будь-яких збоїв у роботі банківських сервісів чи затримок із платежами. Відтак, якісний еквайринг набуває нового значення.

Які банківські послуги потрібні підприємцям

Згідно з дослідженням ПУМБ, близько 70% покупців у фізичних магазинах віддають перевагу безконтактній оплаті, а не готівці. Це стимулює підприємців використовувати сучасні платіжні інструменти у своєму бізнесі. Це пришвидшує розвиток цифрових технологій у країні загалом і покращує культуру безготівкових оплат у покупців, формуючи у компаній-продавців (або мерчантів) попит на гнучкі альтернативні платіжні рішення.

Сучасні підприємці прагнуть безперешкодно приймати оплату за свої товари чи послуги та очікують від банківського сервісу насамперед швидкості та цифрової гнучкості. Для них важливо мати змогу оперативно відкрити та адмініструвати рахунок, отримати доступ до кредитних продуктів, а також підключити еквайринг без затримок — бажано дистанційно.

Сьогодні звичний для всіх POS-термінал має відповідати новим реаліям та очікуванням підприємців. Існує потреба у стабільності роботи сервісу за будь-яких умов та інтеграції з програмними реєстраторами розрахункових операцій (ПРРО). Наприклад, обладнання, яке надає ПУМБ, інтегровано з шістьма провідними ПРРО в Україні, що покриває 95% ринку.

Щодо безперебійності: найкраще обладнання нині має бути забезпечене кількома типами зв’язку — (GPRS, Wi-fi, Ethernet) та оснащене акумуляторною батареєю для безперебійної роботи, навіть під час блекаутів. ПУМБ все це вже надає своїм клієнтам.

Крім того, підприємці частіше шукають не окремий продукт, а комплексне платіжне рішення. Вони хочуть приймати платежі 24/7 - саме так, як було б зручно їхнім покупцям чи клієнтам. Тож найбільш ефективним для бізнесу є не точкове рішення, а екосистема платіжних інструментів у межах одного банку.

Які сервіси з прийому оплат є на ринку

Українські банки тримають досить високу технологічну планку навіть порівняно з європейськими банками-еквайрами, пропонуючи широкий перелік платіжних сервісів для бізнесу. Це можуть бути як класичні рішення, так і новітні формати: POS-термінали, QR-оплати, Tap to Phone (термінал у смартфоні), різноманітні сервіси інтернет-еквайрингу для прийому платежів через сайти або соціальні мережі, оплати за реквізитами тощо.

Для вирішення потреб досить вибагливих українських підприємців банки-еквайри також пропонують Smart POS-термінали на базі Android. Вони мають набагато більшу функціональність. У ПУМБ парк терміналів останніх моделей нині найбільший на ринку - перевищує 70% і буде надалі зростати. Це пояснюється тим, що банк активно стартував у напрямку оновлення парку терміналів у відповідь на нові виклики, які постали перед бізнес-спільнотою, раніше порівняно з основними гравцями-конкурентами.

Тарифна політика провідних банків-еквайрів приблизно однакова та не має суттєвих відмінностей, особливо для малого та середнього бізнесу. Тож конкуренція відбувається не в тарифах, а у швидкості підключення та якості сервісу. Це основні фактори, які впливають на вибір.

За останній рік ПУМБ збільшив парк терміналів на 44%. Що стало приводом для визнання серед професійної спільноти. «Цей результат – перш за все завдяки команді, - говорить Дмитро Ляхов (на фото, з права). - Ми продовжуємо створювати якісні рішення для українських підприємців».

Яким має бути якісний еквайринг

Надати клієнтам продукт, адаптований під їхні конкретні потреби — частина нашої стратегії. Це дає нам змогу посідати провідні позиції на ринку і пропонувати оптимальне рішення для підприємців.

Клієнти ПУМБ мають можливість замовити послугу онлайн — через мобільний застосунок або веб-версію. Вони отримують швидке зарахування коштів навіть у вихідні, а також доступ до управління торговими точками та їхнім обігом у своєму кабінеті.

Коли ми кажемо «встановлюємо POS-термінал», то фактично надаємо цілу систему: зручну, швидку в налаштуванні, з якісним подальшим обслуговуванням. Підприємцю не потрібно звертатися до менеджерів, він може самостійно працювати з продуктом повністю онлайн, скажімо, замовляти папір для чеків через чат-бот, формувати виписки через “кабінет Торговця” .

Не менш важливим є швидке підключення: від моменту подання заявки ми можемо встановити термінал вже наступного робочого дня. Обладнання може бути доставлено як інженером, так і надіслано «Новою поштою» — це зручно для клієнтів, які вже мають досвід роботи з еквайрингом.

Також надаємо короткі інструкції з QR-кодами, за якими можна переглянути відеоінструкції, як користуватись терміналом. Ми максимально діджиталізуємо процес, але водночас розуміємо, що певний час клієнтам може знадобитися наша персональна підтримка, тому залишаємось на зв’язку.

Інструменти майбутнього. ШІ в еквайрингу

Технології штучного інтелекту вже активно використовують всі провідні світові компанії в розробці та тестуванні своїх продуктів, аналізі, дизайні, обслуговуванні клієнтів, та захисту своєї інформації. Україна - теж у цьому мейнстрімі. Сучасні технологічні рішення для оплат дають змогу інтегрувати ШІ. Це полегшує клієнтський шлях, водночас, вивільняє ресурси експертів банку на створення більш інноваційних рішень. Тому далі - буде. Точно технологічніше та зручніше.