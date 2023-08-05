Системе электронных платежей НБУ – 30 лет: как в Украине развивались безналичные расчеты

30 лет назад – 5 августа 1993 года – через СЭП прошли первые электронные платежи.

Создание системы электронных платежей Национального банка и его постоянное развитие не только сделали возможным в Украине функционирование электронного денежного обращения и безналичных расчетов, но и стали залогом быстрых и надежных платежей сегодня.

Что предшествовало созданию СЭП в Украине и каковы перспективы развития системы?

Первые шаги СЭП

После провозглашения независимости Украины перед банковской системой предстала настоятельная потребность принципиально изменить ситуацию в платежной сфере. Ведь платежи между бизнесами могли проходить до 20 дней. Кроме того, массовым стало использование поддельных бумажных авизо. Масштабы махинаций в начале 90-х стали угрожающими банковской системе молодого украинского государства.

В этот период Национальный банк в сжатые сроки разработал и запустил надежную и защищенную платежную систему. СЭП стала сложным и уникальным программно-техническим комплексом, разработанным специалистами Национального банка.

Старт работы СЭП и существенное ускорение обращения средств имели существенное положительное влияние на экономический эффект и прирост ВВП Украины в середине 90-х годов. Кроме того, благодаря системе удалось также запустить эффективную работу фондового и валютного рынков.

К концу 1993 г. практически все банки и их филиалы были подключены к Системе электронных платежей НБУ, а с начала 1994 г. в Украине полностью отменили бумажные и телеграфные авизо в межбанковских расчетах.

Страна перешла на электронные платежи. Это стало отправной точкой введения в Украине электронного денежного обращения и безналичных расчетов.

Создание СЭП позволило одновременно обеспечить экономику деньгами, усилить финансовую дисциплину, сократить бумажный документооборот и оборвать мошеннические схемы.

Какой СЭП сейчас?

Сегодня СЕП – единственная системно важная государственная платежная система класса RTGS, которая в реальном времени обеспечивает как расчеты на крупные суммы, так и межбанковские розничные платежи клиентов банков. Участниками СЭП сейчас являются Национальный банк, все 64 банка Украины и Государственная казначейская служба.

Платежи в системе проходят быстро и безопасно. О надежности СЕП свидетельствует хотя б тот факт, что за все 30 лет существования системы при осуществлении расчетов ни один рубль и ни одна гривна не были утрачены.

В ходе полномасштабной войны система также продемонстрировала свою эффективность и надежность.

В прошлом году через СЭП произведено почти 363 млн платежей. Шок войны и резкое сокращение экономической активности в первые месяцы войны повлияли на количество операций в системе за прошлый год она сократилась на 18,7% по сравнению с 2021 годом. Но в В последние месяцы объемы операций возобновились.

В среднем в день СЭП обрабатывает 1,3 млн. платежей на сумму почти 700 млрд. грн.

Через СЭП осуществляется 98% межбанковских переводов в национальной валюте внутри Украины, одновременно через корреспондентские счета, открытые банками в других банках, – 2% таких переводов.

Как будет дальше развиваться СЭП?

Национальный банк постоянно уделяет особое внимание развитию СЭП, внедрению новых механизмов и средств для удовлетворения потребностей участников финансового рынка и их клиентов.

Среди последних модернизаций системы – с 1 апреля 2023 года заработало новое поколение системы (СЕП 4.0), программное обеспечение которого опять же было разработан специалистами Национального банка. СЕП 4.0 позволяет осуществлять электронные платежи еще быстрее, удобнее и безопаснее.

Это стало одной из крупнейших миграций, когда-либо осуществлявшихся финансовыми учреждениями Украины, и, кроме того, мощным толчком для будущего развития и модернизации информационных систем украинских банков и финансовых учреждений. Теперь система функционирует на базе международного стандарта ISO 20022.

В новой версии системы можно передавать большой объем информации в структурированном виде, что значительно повышает возможности автоматизации обмена и обработки информации о платежах на уровне плательщиков и получателей. На сегодняшний день некоторые государственные органы, например Государственная налоговая служба Украины и Государственная казначейская служба Украины уже находится в процессе введения этого инструмент для уплаты налогов и сборов. Это будет способствовать еще большей автоматизации и ускорению обработки платежных операций, повышению уровня обслуживания участников СЕП и их клиентов.

Кроме того, теперь система работает в режиме 24/7, что предполагает круглосуточное выполнение межбанковских платежных операций без приостановки работы системы и мгновенный переход от текущего к следующему календарному дню.

Национальный банк работает над внедрением версии системы СЭП 4.1 с функционалом мгновенных платежей, который является логическим продолжением развития СЭП, в частности, внедренного режима работы 24/7. Начало тестирования этого функционала запланировано на октябрь 2023 года. Это расширит сферу использования системы и позволит пользователям осуществлять быстрый, удобный и надежный перевод средств.

Цель Национального банка – до конца 2024 года построить эффективную экосистему мгновенных платежей в Украине. В то же время, планируя развитие СЭП после 2024 года, мы рассматриваем внедрение, в частности, мультивалютности, трекинг-сервиса для платежей, сервиса оценки риска платежной операции и т.д.

Мир не стоит на месте. Да и платежная сфера в последние годы развивается динамически. Поэтому СЭП, как единая система межбанковских переводов в нашей стране, должна отвечать на современные вызовы времени и давать толчок для инновационного развития государства, и Национальный банк делает для этого все необходимое, даже в условиях войны.