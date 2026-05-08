Вектор на рост: как трансформируется кредитование бизнеса

Несмотря на войну, корпоративное кредитование в Украине не просто возобновляется, а меняется по своей природе.

По оценкам НБУ, в 2025 году чистый портфель корпоративных кредитов в банковской системе вырос более чем на 30%. И это уже не о "выживании бизнеса", как в первые годы полномасштабной войны. Показательно, что Укрэксимбанк продемонстрировал еще более быструю динамику: портфель корпоративного сегмента частного сектора вырос более чем на 10 млрд грн, то есть более 40% в прошлом году. Но более важна не только скорость, но и структура этого роста.

Если раньше бизнес искал финансирование преимущественно для поддержки оборотного капитала, то сегодня запрос смещается в сторону долгосрочных инвестиций. Речь идет о кредитах сроком до 7–10 лет с прогнозируемыми графиками погашения — то есть о готовности компаний не просто держаться на плаву, а вкладываться в развитие и масштабирование.

Отдельный сигнал – рост спроса на крупные кредитные сделки в энергетике. Это не случайность, а ответ бизнеса на системный риск: энергетическая стойкость стала критическим условием работы. Именно поэтому финансирование проектов по восстановлению энергосистемы, развитию оборонно-промышленного комплекса и поддержке компаний с высокой добавленной стоимостью выходит в приоритет.

В то же время, этот спрос не существовал бы без "плеча" со стороны государства и международных партнеров. Программа "5-7-9", постановление №1288 по развитию ОПК и инструменты risk-sharing фактически снижают барьер входа в инвестиционное кредитование для банков и бизнеса.

Так что ключевой вопрос сейчас не в том, растет ли кредитование. Оно уже растет. Вопрос о том, сможет ли эта динамика трансформироваться в долгосрочные инвестиции, определяющие структуру экономики после войны.

Барьеры для развития кредитования

Качество кредитного портфеля сегодня фактически определяет, насколько быстро банки могут возвращаться к активному кредитованию. И здесь, вопреки всем вызовам, сектор уже показывает осторожный оптимизм. По данным НБУ, по состоянию на декабрь 2025 года доля неработающих кредитов снизилась до 13,9% — это самый низкий уровень более чем за 15 лет. В то же время, дефолты по гривневым кредитам бизнеса держатся ниже 3% — фактически на довоенном уровне. Это свидетельствует о стабилизации качества портфелей.

Впрочем, сухая статистика – лишь часть картины. На практике банки вынуждены пересматривать подходы к рискам и скорости принятия решений. К примеру, Укрэксимбанк за последние два года существенно обновил риск-менеджмент и кредитные процессы. Это позволило не только сократить TTY (time-to-yes), но и свести уровень дефолтов по новым кредитам практически до нуля.

Но даже при таких изменениях говорить о полноценном возобновлении кредитования рано. Военные риски, нестабильные потоки бизнеса и дефицит ликвидного обеспечения остаются ключевыми ограничениями.

В этих условиях все большее значение приобретают инструменты распределения рисков. Государственные программы, механизмы risk-sharing с участием международных финансовых организаций и страхование от Экспортно-кредитного агентства фактически становятся "мостом" между осторожностью банков и потребностью бизнеса в ресурсах. Именно их развитие может стать фактором, который переведет рынок от осторожного восстановления к системному росту — прежде всего в сегменте инвестиционного кредитования.