5 приципов, которые помогли построить эффективную и самостоятельную команду в Unilux

Исследование Gallup доказывает, что до 70% командной вовлеченности зависит именно от менеджера или руководителя — фактически никакой другой фактор не оказывает такого влияния на мотивацию и производительность команды. Потому стиль управления СЕО автоматически становится определяющим для клиентского опыта, инновационности и финансовых результатов компании. В этом материале делюсь 5 ключевыми принципами в управлении Unilux.

Принцип №1. Открытость и двусторонняя связь

Я никогда не держу в голове то, чем могу поделиться с командой в любом из подразделений — на производстве, в офисе или в логистике: я говорю честно о наших планах, целях, достижениях и трудностях. Но это не монолог, а содержательная постоянная коммуникация. Я всегда призываю к обратной связи: что коллеги наблюдают, что, по их мнению, можно улучшить, что не работает, где требуется поддержка. Это формирует культуру общей ответственности, а не «руководитель знает лучшее»

Почему это работает

Исследование Университета Небраски показало, что коммуникационная прозрачность лидера напрямую повышает доверие сотрудников. Добавьте сюда двустороннюю обратную связь - и вовлеченность растет на 20–30%, ведь люди видят, что их мнение слышат и учитывают. Gallup подтверждает: регулярные диалоги «руководитель – сотрудник» являются ключевым драйвером высокой вовлеченности.

Практика Unilux

Производственные и офисные встречи проходят в формате «вопрос – ответ», где каждый может озвучить предложение или проблему.

Каждый член команды может открыто сказать о любых переживаниях, идеях, мнениях относительно любых процессов.

Я лично провожу экскурсии на заводе, объясняя коллегам и гостям, как принимаются решения по качеству, цвету и логистике.

Принцип №2. Не прятаться от вызовов — выходить к команде

Когда возникает проблема или напряжение, я это не игнорирую, не прячусь в кабинете, а наоборот выхожу к людям. Собираю команду: на заводе, в офисе или логистике. Мы открыто обсуждаем ситуацию, каждый имеет право высказаться и вместе ищем решение. Даже если не можем сразу что-нибудь изменить, люди видят, что их слышат, что они часть диалога, а не статисты. Если мы хотим для организации наилучшего, интересы работников должны быть учтены. Это и есть уважение на практике

Почему это работает

Harvard Business Review советует во время кризисов говорить с командой быстро, прозрачно и с эмпатией — такая стратегия существенно уменьшает тревожность и ускоряет принятие решений. В исследовании о кризисном лидерстве доверие к руководителю оказалось главным предиктором успешного преодоления напряжения.

Принцип №3. Доверие и пространство для самореализации

Я создаю среду, где у каждого сотрудника Unilux есть точка роста, стараюсь максимально раскрыть потенциал каждого человека на рабочем месте. Если работник хочет больше ответственности, влияния, новых задач, я только приветствую. Когда кто берет на себя лидерство, это не угроза, а успех. Потому что сильная команда должна быть сильнее лидера. Моя роль – не сдерживать инициативу, а поддерживать ее

Почему это работает

Метаисследование 311 команд доказало: энтузиазм руководителя и делегирование полномочий повышают мотивацию и производительность подчиненных. Другой анализ SAGE показал, что empowering-лидерство коррелирует с оценками работы персонала и лояльностью к компании.

Практика Unilux

Сотрудники могут инициировать внутренние проекты и получать ресурсы для их реализации.

После демонстрации компетенции они переходят на уровень доверия, где большинство решений принимают самостоятельно.

Принцип №4. Покой и стойкость в сложных ситуациях

Факапы могут случиться в любом отделе и с кем угодно. Но важен не сам факт ошибки, а то, как ты на нее реагируешь. Когда руководитель сохраняет покой, не ищет виновного, а искренне пытается разобраться, что пошло не так, команда ощущает опору. Такой стоицизм передается и формирует здоровую атмосферу. В кризисные моменты мое состояние – это зеркало для настроения всей команды

Почему это работает

Команды с высокой психологической безопасностью оказались наиболее эффективными в проекте Project Aristotle от Google. Именно она позволяет свободно делиться идеями и просчетами без страха быть наказанным. Исследование Open Psychology Journal подтвердило: психологическая безопасность усиливает командное обучение и производительность.

Принцип №5. Энтузиазм и сила прогресса

Команду объединяет не просто работа, а общее видение, прогресс, развитие и достижение. Когда ты как лидер действуешь с энтузиазмом, с неуемной энергией, это заряжает. В такой среде рождаются продукты, которые не просто отвечают потребностям рынка, а иногда опережают свое время. Вдохновение – это не эмоция, а стратегический инструмент

Почему это работает

Исследование Springer доказывает: лидерский энтузиазм оказывает непосредственное влияние на ощущение эффективности в команде — из-за положительных эмоций и группового удовольствия. Forbes добавляет, что вдохновенные менеджеры создают культуру инклюзии и развития, что уменьшает риск «тихого увольнения».

Практика « Юнилюкс »

Я открыто рассказываю обо всех планах внутри компании, демонстрирую наработки.

Facebook, На моих личных страницах в Instagram TikTok регулярно появляются публикации о командном прогрессе, достижениях работников разных департаментов, рабочих моментах и совместных достижениях.

Принципы – это не декларация на стене, это то, что вы делаете каждый день вместе с командой

Культура, построенная на открытости, доверии и энтузиазме, создает ряд конкурентных преимуществ:

Более автономные команды быстрее запускают продукты и повышают качество сервиса – именно это высоко ценят дилеры и инсталляторы.

Психологическая безопасность уменьшает текучесть кадров и экономит расходы по найму, позволяя инвестировать в R&D и инновации.

Двусторонняя обратная связь держит компанию в тонусе рынка: запросы партнеров относительно новых форм или сервисов оперативно превращаются в дорожные карты продуктов.

Эти принципы не только формируют команду, способную работать самостоятельно, они непосредственно конвертируются в более быстрые решения для заказчиков, большее доверие дилеров и стабильное развитие Unilux даже на турбулентном рынке.