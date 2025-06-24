Александр Черный: Инвестировать без эмоций — лучшая стратегия

С чего начинается грамотное инвестирование? Как избежать ошибок, когда рынок нестабильный, а соблазн заработать быстро – велик? Почему земля остается активом №1 в условиях войны, и какую роль в этом играет интуиция? Соучредитель инвестиционной компании Zeminvest Александр Черный делится личными историями решений, рисков и выводов.

Инвестирование — это не только цифры, но и темперамент. Именно это становится понятно с первых минут разговора с героем нашего интервью: он не скрывает, что эмоции иногда мешали, интуиция спасала, а опыт формировался из-за потерь. Его путь начался с недвижимости, продолжился попытками в криптовалюте и фондовом рынке, но привел к глубокому убеждению: земля – это актив, работающий на перспективу. В откровенном разговоре с delo.ua в рубрике Smart Money Александр Черный объясняет, почему важно инвестировать без иллюзий, строить финансовую стратегию с учетом реалий военного времени и искать баланс между рациональностью, опытом и внутренним ощущением «своего».

Как вы пришли к инвестированию? С чего все началось?

— Для меня инвестирование началось с семьи. Первым инвестором в нашей семье была моя жена — мы вкладывали в недвижимость, в те активы, которые на тот момент были понятны и доступны. Это была преимущественно коммерческая и гостиничная недвижимость. Я был типичным инвестором, который искал способ уберечь деньги от инфляции. Со временем отношение изменилось — я стал искать не только сохранение, но и стабильную доходность.

Что стало переломным моментом?

— Мы продали часть активов, в частности, гостиничную недвижимость на западе Украины. Это была удачная инвестиция, но я осознал, что цена достигла своего пика. Решил реинвестировать в землю. Для меня это актив, в котором сейчас большой потенциал роста.

Какой совет дали бы себе на старте пути?

— Инвестировать без эмоций. Это звучит просто, но именно это тяжелее всего. Очень часто мы инвестируем на волны эйфории – когда кажется, что сейчас точно выстрелит. А потом теряем. Я и сам на этом обжегся. Инвестирование — это о холодном расчете, а не о подъеме. Надо научиться выходить вовремя и не поддаваться иллюзиям.

С какой суммы, по вашему мнению, следует начинать?

— В случае с землей от $4,5–5 тысяч. Но я считаю, что здесь важно не столько абсолютное число, сколько подход. Есть принцип, который я придерживаюсь: 30% дохода — на жизнь, 30% — на инвестиции в основной бизнес, и еще 30% — на другие активы, не связанные со своим делом. И только 10% – на благотворительность или резерв. Это позволяет не перегреть ни себя, ни бизнес.

Вы упоминали неудачные кейсы. Что пошло не так ли?

— Два примера. Первый – криптовалюта. Увлечения, эйфория, советы знакомых - все это сыграло злую шутку. Второй – инвестиции через брокера в бумаги, которые оказались слишком рискованными. Мне не хватило глубины понимания. И я осознал: если ты не разбираешься в теме, не иди сам. Лучше работай через профессионалов, через управляющую компанию, продающую концентрированный опыт. Это сэкономит тебе нервы и деньги.

А какие инвестиции были наиболее успешными?

— Лучшие результаты мне принесли вложения в недвижимость. Особенно в зарубежную, в которой мы вовремя оценили риски, правильно выбрали момент входа и не поддались панике во время пандемии. Похожая ситуация была и с недвижимостью на западе Украины. В обоих случаях сработали три фактора: правильный тайминг, надежные партнеры и готовность ждать. То же касается земли — я уверен, что эти же принципы принесут результат и здесь.

Готовность ждать – это характер или стратегия?

— Это, скорее, понимание природы актива. К примеру, в случае с землей нужно закладывать горизонт в пять лет. Это не должно быть последние средства. Если ты понимаешь, что можешь отложить часть денег на длительный срок, тогда ты не паникуешь, когда рынок колеблется. Это позволяет инвестору хранить холодную голову и дождаться того же «х2».

Какие активы, по вашему мнению, менее рискованные во время войны?

— Земля — бесспорный номер один. Она не подвергается разрушению, как недвижимость, и всегда сохраняет свою ценность.

А если говорить об инвестициях с прицелом на послевоенное восстановление?

— В перспективе все инвестиции в реальный сектор – недвижимость, землю, инфраструктурные проекты – будут выигрышными. Но я остаюсь приверженцем земли. Это актив, не требующий больших затрат на обслуживание, не обесценивается так, как некоторые другие, и дает возможность играть в долгую. После стабилизации рынка мы точно увидим стремительный рост стоимости.

Какие книги или авторы повлияли на ваше инвестиционное мышление?

— Для меня важно не только бизнес-чтение, но и то, что помогает расти как личность. «Атомные привычки» Джеймса Клира, «Думай медленно – решай быстро» Даниэля Канемана, «Принципы» Рэя Далио – все это книги о внутренней дисциплине, мышлении, подходе к действиям. Также очень сильная книга – «Алмазный гранщик». Она балансирует между бизнесом и философией. Меня вдохновляют не столько авторитеты, сколько идеи, которые можно реально применить.

А среди инвесторов есть авторитеты?

— Я уважаю Уоррена Баффета, но не создаю себе кумиров. Его пример уникален – он работает в других условиях, имеет другую скорость и уровень доступа к информации. Мы живем в действительности, где необходимо действовать с учетом собственных событий. Главное – иметь свой путь, не повторять чужой.

Бывали ли случаи, когда интуиция вас уберегла?

— Да. Один из примеров – когда мы отказались от инвестиций в недвижимость в Грузии. Все выглядело привлекательно, цифры складывались, но, приехав туда, я почувствовал страна меняется, теряет динамику. Интуиция подсказала: не стоит. И я до сих пор считаю это правильным решением.

Что для вас означает "финансовая подушка"?

— Война научила нас: такая подушка должна быть обязательно. Мы в семье решили, что нужно иметь запас, чтобы прожить в комфорте хотя бы два года. Это не только финансовая, но и психологическая безопасность. Банковская система показала себя хорошо, но хранить часть средств в резерве здоровое решение.

Если бы не эта профессия, кем вы хотели бы быть?

— Если будет жажда изменить что-нибудь, я это сделаю. У меня уже был опыт работы на государство, теперь я занимаюсь бизнесом. Интересно создавать новые направления, особенно в агросекторе во время войны. Главное — быть включенным в реальность и желать двигаться дальше.