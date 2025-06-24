B2B-маркетинг во время войны: как адаптироваться к новым реалиям и масштабироваться

Полномасштабное вторжение трансформировало коммуникационные стратегии украинского B2B-сектора. Долгие циклы принятия решений, высокие средние чеки и сложная структура сделок стали еще более уязвимыми к изменениям. Клиенты стали более осмотрительными, конкуренция за доверие жестче, маркетинг изменил свою роль. В этом материале поделюсь опытом BASE: какие каналы работают сегодня, как изменилось поведение клиентов и почему инвестиции в маркетинг стоят ресурсов независимо от экономической ситуации.

Новый запрос бизнеса: выживание, стабильность, контроль

Потребности B2B-клиентов претерпели существенные изменения. Если в 2021 году их ключевым запросом был рост, то сегодня это стабильность, контроль и гибкость во всех точках взаимодействия.

Владельцы и руководители компаний ожидают не просто результатов, но и прозрачной отчетности, понятного ROI (возврата инвестиций), адаптивности команды и возможности быстро трансформировать модель сотрудничества в соответствии с текущей ситуацией.

Что работает в B2B-маркетинге сегодня?

Диджитализация, как и общий контекст войны, оказали существенное влияние на маркетинговую эффективность. Прямой трафик по платным каналам все реже приносит ожидаемый результат. На первый план выходят контент и экспертиза:

личные коммуникации фаундеров и топ-менеджмента (LinkedIn, Telegram, YouTube);

контент-маркетинг: статьи, колонки, кейсы, экспертные комментарии;

ивенты и партнерские проекты с релевантными медиа (подкасты, видеоинтервью);

ремаркетинг и email-кампании с релевантным сегментированием аудитории.

Архитектура антихрупкой B2B-стратегии: как адаптировать бизнес к неопределенности

Минимизируйте зависимость от "горячих" каналов. Ставка исключительно на тренды, инвенты или быстрые PR-активности рискованная. В турбулентные периоды следует опираться на контролируемые каналы: SEO, email-маркетинг, контент, PPC, ремаркетинг. Они обеспечивают предполагаемые результаты и не зависят от онлайн-присутствия команды.

Гибко планируйте и регулярно делайте аудит стратегии. Годовая планировка без корректировок больше не работает. Внешние факторы – обстрелы, экономические изменения, шаги конкурентов – требуют ежемесячной или ежеквартальной адаптации. Регулярный пересмотр гипотез, бюджетов и приоритетов позволяет сохранять эффективность и снижает риск импульсивных решений.

Стройте автономную маркетинговую инфраструктуру. Базовая инфраструктура должна работать вне зависимости от привлечения людей: автоматизированные email-воронки, интегрированная CRM, ремаркетинг, контентные платформы. Именно такие решения позволили одному из наших SaaS-клиентов получать лиды даже в периоды полных блекаутов без участия менеджеров.

Как удержать доверие B2B-клиентов: 4 практических совета

Общайтесь прозрачно — от имени реальных людей. Клиенты хотят знать, с кем имеют дело. Важно говорить не только от имени бренда, но и фаундеров, топ-менеджмента, экспертов. Такое присутствие увеличивает доверие. Делитесь своей экспертизой. Регулярные кейсы, обзоры решений, результаты – лучшее доказательство того, что компания работает и приносит ценность. Это создает чувство надежности. Говорите честно о рисках. Не стоит идеализировать ситуацию: открытый диалог о вызовах, ограничениях или возможных сценариях развития усиливают авторитет и формируют реалистические ожидания. Реагируйте быстро, даже если решение требует времени. Оперативность – важна. Даже если ответ требует времени, клиент должен знать, что его запрос в работе. Простая фраза "получили, работаем" часто эффективнее тишины.

Когда рынок нестабильный, именно системность коммуникаций позволяет бизнесу оставаться надежной опорой для клиента. Это период, когда маркетинг работает не на сиюминутный результат, а на стратегический запас доверия. И тот, кто инвестирует в него сейчас, первым получает конкурентное преимущество.