B2B-маркетинг під час війни: як адаптуватися до нових реалій і масштабуватися

Повномасштабне вторгнення трансформувало комунікаційні стратегії українського B2B-сектору. Довгі цикли прийняття рішень, високі середні чеки та складна структура угод стали ще вразливішими до змін. Клієнти стали обачнішими, конкуренція за довіру — жорсткішою, маркетинг змінив свою роль. У цьому матеріалі поділюся досвідом BASE: які канали працюють сьогодні, як змінилася поведінка клієнтів і чому інвестиції в маркетинг варті ресурсів незалежно від економічної ситуації.

Новий запит бізнесу: виживання, стабільність, контроль

Потреби B2B-клієнтів зазнали суттєвих змін. Якщо у 2021 році їхнім ключовим запитом було зростання, то сьогодні — це стабільність, контроль та гнучкість у всіх точках взаємодії.

Власники й керівники компаній очікують не просто результатів, а й прозорої звітності, зрозумілого ROI (повернення інвестицій), адаптивності команди й можливості швидко трансформувати модель співпраці відповідно до поточної ситуації.

Що працює в B2B-маркетингу сьогодні?

Диджиталізація, як і загальний контекст війни, суттєво вплинули на маркетингову ефективність. Прямий трафік із платних каналів усе рідше приносить очікуваний результат. Натомість на перший план виходять контент та експертиза:

особисті комунікації фаундерів і топменеджменту (LinkedIn, Telegram, YouTube);

контент-маркетинг: статті, колонки, кейси, експертні коментарі;

івенти та партнерські проєкти з релевантними медіа (подкасти, відеоінтерв’ю);

ремаркетинг та email-кампанії з релевантним сегментуванням аудиторії.

Архітектура антикрихкої B2B-стратегії: як адаптувати бізнес до невизначеності

Мінімізуйте залежність від “гарячих” каналів. Ставка виключно на тренди, івенти чи швидкі PR-активності — ризикована. В турбулентні періоди варто опиратися на контрольовані канали: SEO, email-маркетинг, контент, PPC, ремаркетинг. Вони забезпечують передбачувані результати та не залежать від онлайн-присутності команди.

Гнучко плануйте та регулярно робіть аудит стратегії. Річне планування без коригувань більше не працює. Зовнішні чинники — обстріли, економічні зміни, кроки конкурентів — вимагають щомісячної або щоквартальної адаптації. Регулярний перегляд гіпотез, бюджетів і пріоритетів дозволяє зберігати ефективність і знижує ризик імпульсивних рішень.

Будуйте автономну маркетингову інфраструктуру. Базова інфраструктура має працювати незалежно від залучення людей: автоматизовані email-воронки, інтегрована CRM, ремаркетинг, контентні платформи. Саме такі рішення дозволили одному з наших SaaS-клієнтів отримувати ліди навіть у періоди повних блекаутів — без участі менеджерів.

Як утримати довіру B2B-клієнтів: 4 практичні поради

Комунікуйте прозоро — від імені реальних людей. Клієнти хочуть знати, з ким мають справу. Важливо говорити не лише від імені бренду, а й фаундерів, топменеджменту, експертів. Така присутність підвищує довіру. Діліться власною експертизою. Регулярні кейси, огляди рішень, результати — найкращий доказ того, що компанія працює й приносить цінність. Це створює відчуття надійності. Говоріть чесно про ризики. Не варто ідеалізувати ситуацію: відкритий діалог про виклики, обмеження чи можливі сценарії розвитку посилюють авторитет і формують реалістичні очікування. Реагуйте швидко, навіть якщо рішення потребує часу. Оперативність — важлива. Навіть якщо відповідь потребує часу, клієнт має знати, що його запит у роботі. Проста фраза “отримали, працюємо” часто ефективніша за тишу.

Коли ринок нестабільний, саме системність у комунікаціях дозволяє бізнесу залишатись надійною опорою для клієнта. Це період, коли маркетинг працює не на миттєвий результат, а на стратегічний запас довіри. І той, хто інвестує в нього зараз, першим отримує конкурентну перевагу.