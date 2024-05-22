«Белая зарплата – что особенно ценно во времена неопределенности» – опыт Метинвеста

Директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы Метинвест Татьяна Петрук рассказала о преимуществах официального трудоустройства, индексации и повышения зарплаты, а также других возможностях для сотрудников белых работодателей.

Получение большей суммы «на руки» может казаться более выгодным, однако не дает социальных гарантий, доступа к выгодным кредитам и не защищает от произвола работодателей.

Выплата зарплаты «в конверте» – распространенная практика по всему миру. И Украина не исключение. При такой системе часть зарплаты работника выплачивается официально, а остальные – наличными, без отражения в бухгалтерской отчетности.

Однако хотя на первый взгляд получение большей суммы «на руки» может казаться выгодным, на самом деле у официальной зарплаты существенные преимущества, которые делают ее лучшим выбором для работника.

«Белая зарплата – гарантия стабильного дохода, который сотрудник получит своевременно и в полном объеме. А это означает уверенность в ближайшем будущем, что приобретает особую ценность во времена неопределенности. Ведь белый работодатель работает в правовом поле, уважает права работников и соблюдает трудовое законодательство», – рассказала директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы Метинвест Татьяна Петрук.

Социальная защита – залог будущего

Прежде всего, официально трудоустроенные лица имеют доступ к комплексному пакету социальных гарантий, который обеспечивает им и их семьям уверенность в будущем. Речь идет о:

социальные выплаты – в случае утраты трудоспособности, безработицы, беременности и родов;

медицинское страхование, дающее право на бесплатное или льготное медицинское обслуживание;

пенсионное обеспечение, гарантирующее выплату пенсии по достижении пенсионного возраста.

Однако, если получать зарплату «в конверте», право на все эти гарантии будет потеряно. Это может иметь серьезные последствия – особенно при возникновении сложных жизненных ситуаций.

«Искатель получает все преимущества официального трудоустройства: доступ к медицинскому и социальному страхованию, оплачиваемые больничные, декрет и отпуска. Кроме того, он сможет рассчитывать на пенсию в будущем», – отметила Петрук.

Доступ к кредитам – финансовая свобода и новые возможности

В то же время, официальная зарплата является прямым подтверждением дохода. Это не только увеличивает шансы на получение кредитов в банках и других финансовых учреждениях, но и открывает доступ к ссудам на выгодных условиях. Что может помочь, например:

приобрести жилье – взять ипотечный кредит для покупки квартиры или дома;

получить образование – получить высшее образование за счет кредитных средств;

развить собственное дело – начать свой бизнес, получив кредит на его развитие;

повысить уровень своей жизни – приобрести автомобиль, бытовую технику и т.д.

В то же время с «теневой» зарплатой шансы на получение кредита значительно снижаются. А условия кредитования могут быть гораздо хуже.

Более того, отметила Петрук, работники, получающие белую зарплату, могут рассчитывать на ее индексацию. А также на повышение дохода с помощью разных инструментов.

«Белые работодатели заинтересованы в лучших специалистах, поэтому регулярно отслеживают тенденции на рынке оплаты труда и показатели инфляции. Кроме того, такие работодатели позволяют работникам развиваться, учиться и строить карьеру внутри компании. Ведь привлечь и удержать как можно больше талантов с доказанным опытом и высокой квалификацией – цель любого бизнеса», – подчеркнула она.

Гарантия защиты от недобросовестных работодателей

Кроме того, официальная зарплата фиксируется в трудовом договоре, являющемся юридическим документом, защищающим ваши права как работника. Это означает, что такой работник имеет право на:

своевременную и полную выплату заработной платы;

безопасные и здоровые условия труда;

отпуск и другие социальные гарантии;

защиту от незаконного освобождения.

В случае невыполнения работодателем своих обязательств можно обратиться в органы государственной власти для защиты своих прав. А с официальными документами шансы того, что государство станет на сторону именно работника, намного повышаются.

В то же время, получая зарплату «в конверте», работник фактически избавляетесь от правовой защиты, что делает его уязвимым к злоупотреблениям со стороны недобросовестного работодателя.

«Когда компания работает официально и прозрачно, у работодателя нет шансов не выплатить заработную плату или выплатить ее не полностью – по законодательству он будет нести финансовую, административную и уголовную ответственность. А в случае возникновения проблем с выплатой зарплаты или конфликтных ситуаций работник может отстоять свои права в суде», – отметила директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы Метинвест.

В целом важно помнить, что выбор между официальной и «теневой» зарплатой – это не только вопрос получения большей суммы «на руки». Это вопрос вашего будущего и благополучия.

Это также значительный вклад в развитие страны, что особенно важно в условиях, в которых сейчас оказалась Украина. Ведь налоги, получаемые в т.ч. из белых зарплат позволяют государству выделять ВСУ необходимые средства для выполнения их задач – прежде всего для обеспечения обороноспособности страны.