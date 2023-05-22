Безопасность, релокация и финансовая поддержка – правила эффективной HR-политики от AB InBev Efes Украина

Вероника Куца, глава HR-направления «AB InBev Efes Украина», рассказывает об успешных корпоративных проектах по управлению человеческим капиталом с начала войны

Из Украины с начала полномасштабной войны, по разным подсчетам, выехало до 10 млн человек. Самые компетентные из них уже работают за границей. Многие украинцы вряд ли вернутся домой. Насколько такие потери повлияют на вашу ветвь?

Если оценивать, основываясь на примере нашей компании, то действительно некоторые сотрудники уехали за границу, часть из них получила новые позиции в других подразделениях нашей компании. Однако подавляющее большинство персонала вернулось в Украину. Кто может работать удаленно, до сих пор работают из-за границы. Поэтому считаю, что отрасль пивоварения теперь обеспечена профессионалами-производителями.

Как с началом Великой войны изменились принципы управления персоналом в компании? Какие новые инструменты добавились?

Главные изменения произошли в условиях труда тех руководителей, которые управляют командами. Ведь именно на них возлагается команда, а теперь они должны заботиться о ментальном состоянии своих подчиненных, поддерживать и мотивировать их в условиях неопределенности и стресса. Нахождение в постоянном контакте менеджеров с командой, своевременное информирование об изменениях, определении фокусов и приоритетных задач, непрерывное обучение, использование таких инструментов, как менторство и коучинг, стали ключевыми для эффективного взаимодействия.

По опыту релокации производства других компаний и по опыту релокации персонала «AB InBev Efes Украина» какова логика возобновления работы крупного промышленного предприятия?

У нас не было возможности релоцировать производство, и, к сожалению, все наши пивоваренные пришлось закрыть, чтобы обезопасить людей. Релоцировали сотрудников и их семьи на запад Украины и за границу, размещали их в гостиницах в течение года за счет компании. Кое-кто работал удаленно, другие не работали совсем. Но нашим приоритетом была безопасность персонала. Возобновлять производство мы начали по такой же логике, после того как кризисный комитет компании признавал, что территория, где расположены наши пивоваренные заводы, соответствует критериям безопасности.

Постоянный контакт менеджеров с командой, своевременное информирование об изменениях, определение приоритетных задач, непрерывное обучение, менторство и коучинг стали ключевыми для эффективного взаимодействия.

Какие корпоративные образовательные программы работают в вашей компании? Как вы их трансформировали с началом Великой войны?

У компании есть отдел обучения и развития, разрабатывающий программы лидерского и функционального обучения. Лидерское обучение обеспечивает команда внутренних тренеров, внешних тренеров компания приглашает только по узкопрофильным темам. Для покрытия потребностей функционального обучения мы привлекаем внутренних тренеров-экспертов.

Кроме того, компания реализует программы развития талантов по направлению продаж и программу развития навыков и повышению уровня автономности по производственному направлению.

За период пандемии мы трансформировали все учебные процессы в онлайн-формат, что позволило нам быстро возобновить обучение команды после временной остановки производства в 2022 году. Сегодня мы видим потребность в возвращении офлайн-обучения, которое позволяет лучше сфокусироваться и усвоить материал.

Какие программы по сохранению ментального здоровья уже действуют в вашей компании? Насколько они эффективны?

У компании есть программа ментальной поддержки, которая направлена на помощь сотрудникам и членам их семей, нуждающихся в профессиональной психологической помощи. Сотрудник или член его семьи может обратиться к квалифицированному психологу и получить 8 консультаций по одному вопросу. Это не долгосрочная терапия, а помощь в решении конкретных вопросов. Количество таких вопросов не ограничено. Все консультации предоставляет внешняя организация, они полностью анонимны. Мы получаем только статистические показатели и уровень удовлетворения сотрудников, на сегодняшний день он составляет 4,5 балла из 5 возможных.

За период пандемии мы трансформировали все учебные процессы в онлайн-формат, что позволило нам быстро возобновить обучение команды после временной остановки производства в 2022 году.

В прошлом году мы расширили программу поддержки, добавив в программу возможность получить консультацию по стресс-коучингу. Это поможет сотрудникам лучше преодолевать стресс и эффективно работать в условиях турбулентности.

Сотрудники обращаются к профессионалам, и это очень важно, ведь именно ментальное здоровье в нынешних условиях является необходимым фактором для сотрудников, чтобы оставаться работоспособными и эффективными.

Сохранила ли ваша компания зарплаты для работников, вынужденно выехавших за границу? Как изменилась ваша политика вознаграждений с началом войны?

Да, наша компания сохранила зарплаты для всех. Весь прошлый год мы платили зарплаты всем работникам, несмотря на то, выполнял ли человек рабочие задания или нет.

В прошлом году мы повысили зарплаты сотрудникам, внесшим наибольший вклад в результаты бизнеса. В апреле 2023 года компания индексировала зарплату сотрудникам и мы продолжаем следить за динамикой зарплат на рынке.

Черниговская пивоварня, входящая в AB InBev Efes Украина. Фото пресс-службы компании

Как вы автоматизируете процессы HR в компании? Не остановились ли эти работы из-за войны?

Компания активно трансформирует HR-процессы и минимизирует ручной труд. Это касается не только рутинных процессов кадрового учета, но и отчетности, используемой для анализа эффективности работы. Мы стремимся также создать положительный опыт использования HR-систем для наших сотрудников на протяжении всего годового цикла, например, для оценки лидерских способностей, разработки плана развития, организации процесса OPR (Organization and People Review) или опроса о привлечении сотрудников и дальнейшей работы для улучшения результатов. Все эти процессы проходят в дружественном использовании онлайн-формате на наших порталах.

Компания сохранила зарплаты для всех. Весь прошлый год мы платили зарплаты всем работникам, несмотря на то, выполнял ли человек рабочие задания или нет.

Какой HR-проект с начала войны самый успешный в компании?

Самые успешные проекты – это обеспечение наших людей, их релокация и финансовая поддержка в это сложное время.

Как изменились корпоративные ценности компании в военное время? Какие изменения претерпели стратегическое планирование?

Наши принципы и миссия «Мы мечтаем о большем, наполняя будущее радостными моментами», остаются неизменными. А принцип о том, что нашей движущей силой являются наши люди, приобретает новый смысл. Ибо только невероятные люди могут иметь столько сил, чтобы отстраивать бизнес с нуля.

Лишь невероятные люди могут иметь столько сил, чтобы отстраивать бизнес с нуля.

Что касается планирования, то у компании есть годовой стратегический план и план на 10 лет. Никаких изменений в сфере стратегического планирования не произошло.

Реализацию каких HR-проектов компания продолжает и какие инициированы новые?

Мы продолжим заботиться о безопасности наших сотрудников и поддерживать их финансово. В апреле текущего года запустили новый проект «Восстанови дом». Его цель — предоставление дополнительной финансовой поддержки сотрудникам, жилье которых было повреждено или потеряно из-за боевых действий.