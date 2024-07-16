Бизнес ожидает замедление деловой активности и прогнозирует ухудшение курсовой динамики

Согласно последнему опросу, проведенному Национальным банком Украины, украинский бизнес демонстрирует более сдержанные ожидания относительно своей деловой активности на следующий год. Индекс деловых ожиданий (ИДО) во втором квартале 2024 года снизился до 99,5% по сравнению со 103,0% в первом квартале.

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Об этом сообщили в Нацбанке Украины.

Предприятия выражают слабые ожидания количества работников и своего будущего финансово-экономического состояния. Тем не менее, они все еще прогнозируют увеличение объемов реализации продукции и инвестиционных расходов на оборудование, хотя и меньшими темпами, чем раньше.

Положительным моментом является улучшение инфляционных ожиданий и прогнозов привлечения инвестиций. Это может свидетельствовать об определенной адаптации бизнеса к сложным экономическим условиям.

Главным фактором, влияющим на способность предприятий наращивать производство, остаются военные действия и их последствия. Кроме того, усилилось влияние таких факторов, как высокие цены на энергоносители, сырье и материалы, значительные курсовые колебания и нехватка квалифицированных работников.

Ожидание бизнеса по макроэкономической ситуации в Украине

По результатам опроса, бизнес демонстрирует сдержанную оценку экономических перспектив на следующие 12 месяцев. Баланс ожиданий объемов производства товаров и услуг снизился до -0,3% по сравнению с 8,5% в первом квартале 2024 года. Пессимистические прогнозы характерны для большинства отраслей, за исключением сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, энерго- и водоснабжения.

Положительной тенденцией является улучшение инфляционных ожиданий. Во втором квартале 2024 года бизнес прогнозирует годовую инфляцию на уровне 9,0%, что ниже предыдущего прогноза в 11,0%. Доля респондентов, ожидающих инфляцию не выше 10,0%, выросла с 48,4% до 62,8%.

Однако война остается главным фактором, влияющим на инфляцию – так считают 84,5% опрошенных. Также усилилось влияние курсового фактора — его отметили 68,3% респондентов, что на 8,9 процентных пункта больше, чем в предыдущем квартале.

Относительно курса валют бизнес прогнозирует дальнейшую девальвацию гривны. Средний ожидаемый курс через 12 месяцев составляет 41,61 грн/долл. США по сравнению с 40,44 грн/долл. США в прошлом квартале. Значительно возросла доля ожидающих курса в диапазоне 42,1-44,0 грн/долл. США – с 24,2% до 35,3%.

Текущее состояние и ожидания предприятий по собственному развитию

По результатам последнего опроса, украинский бизнес демонстрирует смешанные настроения по поводу текущего состояния и перспектив развития. Финансово-экономическое состояние предприятий показало тенденцию к ухудшению. Оценка текущего состояния снизилась с балансом ответов -4,3% по сравнению с -1,4% в первом квартале. Прогнозы на следующий год также стали менее оптимистичными: баланс ответов упал до –0,2% с 3,7% в предыдущем квартале.

Однако разные отрасли демонстрируют разные настроения. Пессимистические ожидания преобладают в секторах транспорта и связи, торговли, добывающей индустрии и неких остальных. Строительство, сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность сохраняют оптимистичные прогнозы.

Что касается ожиданий реализации продукции, то общая картина остается положительной, хотя и с определенным снижением. Баланс ожиданий по общим объемам реализации составляет 8,7% (ранее 10,6%). Интересно, что прогнозы по реализации на внешнем рынке улучшились, достигнув 11,0% по сравнению с 6,8% в предыдущем квартале.

Наиболее оптимистичные прогнозы роста объемов реализации демонстрируют строительство (20,0%), сельское хозяйство (18,7%) и перерабатывающая промышленность (14,8%).

Следует отметить, что большинство отраслей ожидают роста экспорта, за исключением торговли и строительства. Это может свидетельствовать об общей тенденции восстановления внешнеэкономической деятельности украинских предприятий.

Иностранные инвестиции

Предприятия, привлекающие иностранные инвестиции, ожидают их значительного увеличения в течение следующих 12 месяцев, причем баланс ответов составляет 19,4% (по сравнению с 16,1% в первом квартале). Самые высокие ожидания у предприятий в сферах строительства, энергоснабжения, водоснабжения и добывающей промышленности. Доля респондентов, планирующих привлекать иностранные инвестиции в следующие 12 месяцев, составила 21,9% по сравнению с 22,8% в предварительном опросе.

Респонденты усилили ожидания сокращения количества работников на своих предприятиях в течение следующих 12 месяцев: баланс ответов составляет -10,7% (по сравнению с -6,3% в первом квартале). Нехорошие прогнозы дали респонденты всех видов экономической деятельности, а более пессимистическими в третий раз подряд оказались респонденты по добывающей индустрии.

Также респонденты ожидают снижения темпов роста затрат на оплату труда одного наемного работника: баланс ответов составляет 54,8% по сравнению с 62,6% в первом квартале.

Бизнес планирует брать кредиты

На фоне роста потребности в заемных средствах увеличилась доля респондентов, планирующих брать банковские кредиты, до 36,4% (по сравнению с 34,9% в первом квартале). Предприятия, которые планируют привлекать кредиты, традиционно предпочитают кредиты в национальной валюте – 81,6% (по сравнению с 81,1% в первом квартале).

Основным препятствием для привлечения новых кредитов остаются высокие ставки – 46,2% ответов. Влияние фактора "наличие других источников финансирования" несколько снизилось на 1,0 п. п. до 41,1%, в то же время значительно усилилось влияние фактора "слишком сложная процедура оформления документов" – на 4,1 п. п. до 23,6%.. Доля компаний, планирующих привлекать средства за границей, не изменилась и составила 7,7%.

Заметим, что, несмотря на активные боевые действия и обстрелы гражданской инфраструктуры, бизнес продолжил смягчать негативные ожидания как относительно собственного развития, так и динамики объемов производства товаров и услуг в Украине в последующие 12 месяцев.

Источник фото: ua.depositphotos.com