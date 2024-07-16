Бізнес очікує уповільнення ділової активностіі прогнозує погіршення курсової динаміки

Згідно з останнім опитуванням, проведеним Національним банком України, український бізнес демонструє більш стримані очікування щодо своєї ділової активності на наступний рік. Індекс ділових очікувань (ІДО) у другому кварталі 2024 року знизився до 99,5% порівняно з 103,0% у першому кварталі.

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Про це повідомили в Нацбанку України.

Підприємства висловлюють слабкі очікування щодо кількості працівників та свого майбутнього фінансово-економічного стану. Проте вони все ще прогнозують збільшення обсягів реалізації продукції та інвестиційних видатків на обладнання, хоча й меншими темпами, ніж раніше.

Позитивним моментом є поліпшення інфляційних очікувань та прогнозів щодо залучення інвестицій. Це може свідчити про певну адаптацію бізнесу до складних економічних умов.

Головним фактором, що впливає на здатність підприємств нарощувати виробництво, залишаються воєнні дії та їх наслідки. Крім того, посилився вплив таких чинників, як високі ціни на енергоносії, сировину та матеріали, значні курсові коливання та нестача кваліфікованих працівників.

Очікування бізнесу щодо макроекономічної ситуації в Україні

За результатами опитування, бізнес демонструє стриману оцінку щодо економічних перспектив на наступні 12 місяців. Баланс очікувань щодо обсягів виробництва товарів і послуг знизився до -0,3% порівняно з 8,5% у першому кварталі 2024 року. Песимістичні прогнози характерні для більшості галузей, за винятком сільського господарства, переробної промисловості, енерго- та водопостачання.

Позитивною тенденцією є покращення інфляційних очікувань. У другому кварталі 2024 року бізнес прогнозує річну інфляцію на рівні 9,0%, що нижче за попередній прогноз у 11,0%. Частка респондентів, які очікують інфляцію не вище 10,0%, зросла з 48,4% до 62,8%.

Проте війна залишається головним фактором, що впливає на інфляцію - так вважають 84,5% опитаних. Також посилився вплив курсового чинника - його відзначили 68,3% респондентів, що на 8,9 відсоткових пунктів більше, ніж у попередньому кварталі.

Щодо курсу валют, бізнес прогнозує подальшу девальвацію гривні. Середній очікуваний курс через 12 місяців становить 41,61 грн/дол. США, порівняно з 40,44 грн/дол. США у попередньому кварталі. Значно зросла частка тих, хто очікує курс у діапазоні 42,1-44,0 грн/дол. США - з 24,2% до 35,3%.

Поточний стан та очікування підприємств щодо власного розвитку

За результатами останнього опитування, український бізнес демонструє змішані настрої щодо поточного стану та перспектив розвитку. Фінансово-економічний стан підприємств показав тенденцію до погіршення. Оцінка поточного стану знизилася, з балансом відповідей -4,3% порівняно з -1,4% у першому кварталі. Прогнози на наступний рік також стали менш оптимістичними: баланс відповідей впав до -0,2% з 3,7% у попередньому кварталі.

Проте різні галузі демонструють різні настрої. Песимістичні очікування переважають у секторах транспорту і зв'язку, торгівлі, добувної промисловості та деяких інших. Натомість будівництво, сільське господарство та переробна промисловість зберігають оптимістичні прогнози.

Щодо очікувань реалізації продукції, загальна картина залишається позитивною, хоча й з певним зниженням. Баланс очікувань щодо загальних обсягів реалізації становить 8,7% (раніше 10,6%). Цікаво, що прогнози щодо реалізації на зовнішньому ринку покращилися, досягнувши 11,0% порівняно з 6,8% у попередньому кварталі.

Найбільш оптимістичні прогнози щодо зростання обсягів реалізації демонструють будівництво (20,0%), сільське господарство (18,7%) та переробна промисловість (14,8%).

Варто зазначити, що більшість галузей очікують зростання експорту, за винятком торгівлі та будівництва. Це може свідчити про загальну тенденцію до відновлення зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств.

Іноземні інвестиції

Підприємства, які залучають іноземні інвестиції, очікують на їх значне збільшення протягом наступних 12 місяців, причому баланс відповідей становить 19,4% (порівняно з 16,1% у першому кварталі). Найвищі очікування мають підприємства у сферах будівництва, енергопостачання, водопостачання та добувної промисловості. Частка респондентів, які планують залучати іноземні інвестиції в наступні 12 місяців, склала 21,9% порівняно з 22,8% у попередньому опитуванні.

Респонденти посилили очікування щодо скорочення кількості працівників на своїх підприємствах протягом наступних 12 місяців: баланс відповідей становить -10,7% (порівняно з -6,3% у першому кварталі). Негативні прогнози дали респонденти всіх видів економічної діяльності, а найбільш песимістичними втретє поспіль виявилися респонденти з добувної промисловості.

Також респонденти очікують зниження темпів зростання витрат на оплату праці одного найманого працівника: баланс відповідей становить 54,8% порівняно з 62,6% у першому кварталі.

Бізнес планує брати кредити

На тлі зростання потреби в позикових коштах збільшилася частка респондентів, які планують брати банківські кредити, до 36,4% (порівняно з 34,9% у першому кварталі). Підприємства, які планують залучати кредити, традиційно віддають перевагу кредитам у національній валюті – 81,6% (порівняно з 81,1% у першому кварталі).

Основною перешкодою для залучення нових кредитів залишаються високі ставки – 46,2% відповідей. Вплив чинника "наявність інших джерел фінансування" дещо знизився на 1,0 п. п. до 41,1%, водночас значно посилився вплив чинника "занадто складна процедура оформлення документів" – на 4,1 п. п. до 23,6%. Частка компаній, що планують залучати кошти за кордоном, не змінилася і становила 7,7%.

Зауважимо, що бізнес, попри активні бойові дії та обстріли цивільної інфраструктури, продовжив пом'якшувати негативні очікування як щодо власного розвитку, так і щодо динаміки обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців.

Джерело фото: ua.depositphotos.com