BNPL для бизнеса: как не терять продаж из-за кассовых разрывов клиентов

Несмотря на то, что внимание медиа часто сосредоточено на потребительском рынке, настоящий масштаб экономики находится в сегменте B2B. По разным оценкам от половины до двух третей мировой экономики формируют именно взаимоотношения между бизнесами. В цифровой экономике это преимущество еще более заметно: более 80% всех e-commerce транзакций в мире приходится на B2B. Поэтому финансовые инструменты, которые помогают компаниям быстрее закупать оборудование, материалы или услуги, сегодня становятся одним из ключевых драйверов развития экономики.

Один из самых ярких примеров встроенных финансовых решений сегодня – это BNPL (Buy Now, Pay Later) – покупай сейчас, плати позже.

Для большинства физических лиц этот инструмент уже давно стал привычным в ритейле: купить товар сейчас, а оплачивать частями позже. Но сегодня BNPL активно заходит и в B2B-сегмент – и именно здесь начинается наиболее интересная трансформация.

Потому что для бизнеса BNPL – это не только о покупателе. Это о продавце, который не хочет терять сделки.

Украинская экономика сейчас живет в очень высокой скорости. Бизнес постоянно работает в условиях дефицита оборотных средств, нестабильности цен и необходимости принимать решение буквально каждый день.

Особенно это касается микро-, малого и среднего бизнеса, редко имеющего большие финансовые резервы.

Приведу несколько очень распространенных примеров.

HoReCa (ресторан, кофейня, пекарня)

Представьте, что в пекарне неожиданно выходит из строя тестомисс, в кафе ломается профессиональная кофемашина, а при отключениях электроэнергии требуется новый генератор. Для бизнеса это не просто поломка оборудования — риск остановки работы и потери дохода ежедневно. Вместо того, чтобы срочно вынимать из оборота несколько сотен тысяч гривен, предприниматель получает необходимое оборудование сразу через BNPL-решения. А продавец – не теряет клиента.

Гостиничный бизнес

Отель готовится к высокому сезону и понимает, что в ресторанной зоне требуется обновление: новые столы, стулья, освещение и текстиль. Общая стоимость проекта составляет, например, 1 млн. грн. Бизнес может потратить собственные оборотные средства или использовать BNPL. В таком случае мебель и оборудование устанавливаются сразу, гостиница повышает качество сервиса, принимает гостей и получает дополнительный доход уже сегодня. И опять же – продавец оборудования или мебели – продает товар и получает за него средства сразу.

Фактически модель выглядит так: закупка материалов (товара) → получение прибыли от непрерывной деятельности → погашение финансирования. В такой модели BNPL становится не инструментом потребительского кредитования, а механизмом финансирования оборотного капитала и исполнения контрактов.

Ключевая ценность BNPL для бизнеса – партнерство

BNPL – это и о финансировании в нужный момент, и о непрерывности работы. Когда возникает потребность в оборудовании, ремонте, технике или обновлении инфраструктуры, бизнес получает временного партнера, быстро закрывающего финансовую потребность. Благодаря этому компания не останавливает производство, не теряет клиентов и не изымает оборотные средства, а рассчитывается уже тогда, когда инвестиция начала приносить доход. Это позволяет инвестировать в развитие без изъятия денег из оборота и без ущерба основной деятельности.

Еще несколько лет назад у продавца было два сценария: либо отказать и потерять продажу, либо фактически кредитовать клиента собственными оборотными средствами. И оба сценария рисковые. Первый означает утрату клиента и оборота. Второй – риск кассового разрыва уже для самого продавца.

Именно здесь появляется BNPL-модель. Поставщик получает оплату сразу от финтеха компании, а покупатель - возможность платить частями позже. Фактически продавец перестает кредитовать рынок своими деньгами.

То есть BNPL для B2B – это инструмент, который позволяет продавцу не сбавлять обороты продаж из-за временного дефицита финансов у клиента. А покупателю – не останавливать работу, не замораживать cash flow. И обоим – увеличивать объем сделок.

И это очень важное изменение для украинской экономики. Потому что сегодня выигрывает не тот бизнес, который может позволить себе ждать. Выигрывает тот, кто может быстро вращать ресурсы и не останавливать процессы.

В мире BNPL уже давно не является лишь ритейл-инструментом. По оценкам международных исследований, B2B BNPL является одним из наиболее динамичных сегментов встроенных финансов, поскольку бизнес все больше нуждается в быстрых и интегрированных финансовых решениях.

И у Украины сегодня есть все предпосылки для развития этого рынка - и запрос на этот инструмент, и предложение. Потому что в условиях войны и экономической турбулентности непрерывность работы бизнеса становится стратегически важной для всей экономики.