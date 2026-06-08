BNPL для бізнесу: як не втрачати продажі через касові розриви клієнтів

Попри те, що увага медіа часто зосереджена на споживчому ринку, справжній масштаб економіки знаходиться у B2B-сегменті. За різними оцінками, від половини до двох третин світової економіки формують саме взаємовідносини між бізнесами. У цифровій економіці ця перевага ще більш помітна: понад 80% усіх e-commerce транзакцій у світі припадає на B2B. Саме тому фінансові інструменти, які допомагають компаніям швидше закуповувати обладнання, матеріали чи послуги, сьогодні стають одним із ключових драйверів розвитку економіки.

Один із найяскравіших прикладів вбудованих фінансових рішень сьогодні - це BNPL (Buy Now, Pay Later) - купуй зараз, плати пізніше.

Для більшості фізичних осіб цей інструмент уже давно став звичним у ритейлі: купити товар зараз, а оплачувати частинами пізніше. Але сьогодні BNPL активно заходить і в B2B-сегмент - і саме тут починається найбільш цікава трансформація.

Тому що для бізнесу BNPL - це не лише про покупця. Це про продавця, який не хоче втрачати угоди.

Українська економіка зараз живе у дуже високій швидкості. Бізнес постійно працює в умовах дефіциту обігових коштів, нестабільності цін та необхідності ухвалювати рішення буквально щодня.

Особливо це стосується мікро-, малого та середнього бізнесу, який рідко має великі фінансові резерви.

Наведу декілька дуже розповсюджених та зрозумілих прикладів.

HoReCa (ресторан, кав’ярня, пекарня)

Уявіть, що в пекарні несподівано виходить з ладу тістоміс, у кав’ярні ламається професійна кавомашина, а під час відключень електроенергії потрібен новий генератор. Для бізнесу це не просто поломка обладнання — це ризик зупинки роботи та втрати доходу щодня. Замість того щоб терміново виймати з обороту кілька сотень тисяч гривень, підприємець отримує необхідне обладнання одразу через BNPL-рішення. А продавець - не втрачає клієнта.

Готельний бізнес

Готель готується до високого сезону і розуміє, що ресторанна зона потребує оновлення: нові столи, стільці, освітлення та текстиль. Загальна вартість проєкту становить, наприклад, 1 млн грн. Бізнес може витратити власні обігові кошти чи скористатися BNPL. У такому випадку меблі та обладнання встановлюються одразу, готель підвищує якість сервісу, приймає гостей і отримує додатковий дохід уже сьогодні. І знову ж таки - продавець обладнання чи меблів - продає товар і отримує за нього кошти одразу.

Фактично модель виглядає так: закупівля матеріалів (товару) → отримання прибутки від незупинної діяльностиі → погашення фінансування. У такій моделі BNPL стає не інструментом споживчого кредитування, а механізмом фінансування оборотного капіталу та виконання контрактів.

Ключова цінність BNPL для бізнесу - партнерство

BNPL - це і про фінансування в потрібний момент, і про безперервність роботи. Коли виникає потреба в обладнанні, ремонті, техніці чи оновленні інфраструктури, бізнес отримує тимчасового партнера, який швидко закриває фінансову потребу. Завдяки цьому компанія не зупиняє виробництво, не втрачає клієнтів і не вилучає кошти з обороту, а розраховується вже тоді, коли інвестиція почала приносити дохід. Це дозволяє інвестувати в розвиток без вилучення грошей з обороту та без шкоди для основної діяльності.

Ще кілька років тому продавець мав два сценарії: або відмовити й втратити продаж, або фактично кредитувати клієнта власними обіговими коштами. І обидва сценарії ризикові. Перший означає втрату клієнта та обороту. Другий - ризик касового розриву вже для самого продавця.

Саме тут і з’являється BNPL-модель. Постачальник отримує оплату одразу від фінтех компанії, а покупець - можливість сплачувати частинами пізніше. Фактично продавець перестає кредитувати ринок власними грошима.

Тобто BNPL для B2B - це інструмент, який дозволяє продавцю не зменшувати оберти продажів через тимчасовий дефіцит фінансів у клієнта. А покупцю - не зупиняти роботу, не заморожувати cash flow. І обом - збільшувати обсяг угод.

І це дуже важлива зміна для української економіки. Тому що сьогодні виграє не той бізнес, який може дозволити собі чекати. Виграє той, хто може швидко обертати ресурси та не зупиняти процеси.

У світі BNPL уже давно перестав бути лише ритейл-інструментом. За оцінками міжнародних досліджень, B2B BNPL є одним із найдинамічніших сегментів вбудованих фінансів, оскільки бізнес дедалі більше потребує швидких та інтегрованих фінансових рішень.

І Україна сьогодні має всі передумови для розвитку цього ринку - і запит на цей інструмент, і пропозицію. Тому що в умовах війни та економічної турбулентності безперервність роботи бізнесу стає стратегічно важливою для всієї економіки.