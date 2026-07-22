Больше не налогоплательщики: как бизнесу и государству поделить ответственность за людей

Долгие годы отношения между украинским бизнесом и государством строились вокруг одной примитивной формулы: одни контролируют и собирают, другие оптимизируют и платят. Предприниматель в этой парадигме воспринимался только как источник наполнения бюджета, а чиновник как надсмотрщик с функцией фискального давления. Война наголову разрушила эту устаревшую конструкцию. Она наглядно доказала, что в критические моменты истории частный сектор становится не просто налогоплательщиком, а архитектором жизнестойкости страны, ее логистическим, волонтерским и фундаментом безопасности.

Однако сегодня мы подходим к границе, где наибольшим вызовом для нашего общего будущего становится недостаток финансирования или задержка внешней помощи. Наибольший вызов – это катастрофический дефицит человеческого капитала. Мобилизация, демографический кризис, вынужденная миграция миллионов трудоспособных граждан за границу — это создало кадровый голод, которого Украина не знала за всю историю независимости. И это область, где старые инструменты менеджмента больше не работают. Самостоятельно бизнес не сможет удержать или вернуть людей только повышением зарплат, а государство не решит проблему исключительно административными приказами. Нам нужен принципиально новый общественный договор, в центре которого будет стоять общая инвестиция в человека.

Мы должны наконец-то осознать: люди не возвращаются под политические лозунги или патриотические манифесты. Они возвращаются под институты и среду. Человек ищет безопасность, прогнозируемость и справедливость. Если правила игры в стране прозрачны, понятны и не изменяются трижды в год под влиянием очередных кулуарных решений, бизнес получает простор для планирования и масштабирования.

Автоматически создаются новые рабочие места, появляются европейские условия труда, и именно это становится мощным магнитом для возвращения талантливых украинцев из-за границы. Но чтобы создать такую сервисную и предполагаемую среду, государству критически нужно новое качество управленцев. И именно здесь эгоизм бизнеса и долг государства должны пересечься. Современному чиновнику должно было просто знать законы, он должен обладать навыками стратегического планирования, понимать принципы поведенческой экономики, уметь оперировать большими данными (Data Science) и просчитывать последствия своих решений на десятилетия вперед. Управлять процессами в эпоху тотальной неопределенности – это искусство управления сложностью, которому нужно системно учиться.

Когда в Киевской школе государственного управления (КШГУ) разрабатываем образовательные программы для будущих министров, мэров или руководителей департаментов, мы видим, как постепенно меняется мышление студентов. Они учатся разговаривать с бизнесом на одном языке – языке эффективности, KPI и добавленной стоимости, а не языке запретов и проверок. Мы в КШГУ ощущаем это кадровое давление не только теоретически, но и на собственном оперативном опыте. К примеру, развивая наш диджитал-проект "КШДУ-медиа", мы столкнулись с острым дефицитом молодых кадров во время войны. Креативная индустрия, аналитика, медиапроизводство – сферы, которые всегда держались на молодой энергии, сегодня обескровлены. И это лучшее доказательство того, что проблема системная: неважно, строишь ли ты логистический хаб, запускаешь медиаплатформу или руководишь государственным ведомством, мы все соревнуемся за одних и тех же людей, которых становится все меньше.

Именно поэтому инвестиции частного сектора в качественное образование государственных служащих – это не благотворительность и корпоративная социальная ответственность. Это прямое прагматичное страхование собственных кадровых и финансовых рисков в будущем. Приобретая новое оборудование или строя заводы, бизнес страхует имущество; финансируя подготовку качественных управленцев для государства, он страхует саму среду, в которой эти заводы будут работать.

Как руководитель образовательного института и как мама, ежедневно думающая о будущем своих детей, я глубоко убеждена: государственное управление и взаимодействие с обществом должны вернуть себе человечность. Эффективность не должна быть бездушной. Яркий пример такого подхода - наш проект "Жена ветерана". Это кейс, когда мы в КШГУ помогаем женщинам наших героев обрести себя в новых профессиональных ролях, даем им инструменты для самореализации, адаптации и психологической устойчивости, пока их мужчины защищают страну. Это не просто образовательный курс, это инвестиция в социальную ткань нации. Ведь если мы не поддержим женщину сегодня, мы потеряем семью для экономики будущего. Большие изменения начинаются не с принятия очередного пакета законов, а с умения слушать, слышать и строить доверие. Если лидер не может построить прозрачные доверительные отношения внутри своей команды или собственной семьи, он никогда не построит их в масштабах министерства или страны.

Человеческий капитал Украины — это исчерпывающий ресурс, который невозможно заменить международными грантами или кредитами. Мы выигрываем битву за будущее только тогда, когда сервисное, эффективное государство и дальновидный бизнес объединятся вокруг одной общей цели — создать условия, при которых каждый талантливый человек захочет остаться здесь, учиться здесь и творить будущее именно в Украине. Пора делить сферы влияния прошло. Пора совместно инвестировать в тех, кто завтра будет восстанавливать эту страну.