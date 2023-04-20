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Броня по стандартам НАТО: как украинцы создают бронезащиту мирового уровня
Компания "Украинская Броня" уже девять лет разрабатывает и производит собственные системы технологической бронезащиты, которые не уступают в качестве лучшим мировым милитари-брендам.
Каждое изделие компании проходит глубокую конструкторскую экспертизу, многократные тестирования в боях, отстрел в лаборатории Минобороны и только потом попадает к потребителю.
Delo.ua удалось побывать в конструкторском бюро и на производстве компании "Украинская Броня" и своими глазами увидеть, как полиэтилен и керамика превращаются в суперсовременные бронежилеты и шлемы, изготовленные по стандартам НАТО.
Подразделение креатива и технологий
Первое, на что обращаешь внимание в конструкторском бюро "Украинской Брони", — здесь очень много пространства и света. Несколько швейных машинок, огромные раскройные столы, сканер для раскроек и множество разнообразных элементов будущих систем защиты. Вдоль стен выстроились в ряд манекены в шлемах и бронежилетах. Здесь разрабатывают новые средства бронезащиты, а также улучшают ранее изготовленные изделия.Подписывайтесь на наш YouTube канал
“Все начинается с проработки концепта: мы думаем, как именно разрабатывать ту или иную модель, как использовать технологии и т. д., — рассказывает Delo.ua Влад Шпаченко, главный конструктор “Украинской Брони”. — Следующий этап — разработка технического задания. Это когда мы все придумали, перенесли на бумагу и написали, что из какого материала будет сделано. После разработки ТЗ мы начинаем поиск необходимого: менеджер по снабжению находит в США или Европе именно тот материал, который нам нужен для реализации задачи. Далее — пошив бета-образца, после изучения и доработки которого отшивается альфа-образец. Его производят в нужном количестве и отдают знакомым военным на тестирование, они его активно используют и дают обратную связь. После этого вносятся финальные коррективы и модель передается в производство”.
Основатели "Украинской Брони" изначально решили, что будут работать только с самыми современными материалами, которые используют для изготовления бронезащиты ведущие мировые производители. Поэтому отказались от стальных плит в пользу керамических композитов, а вместо арамида (известного как кевлар) стали использовать сверхвысокомолекулярный полиэтилен.
"Преимущества полиэтилена над арамидом в том, что он легче, не боится влаги, более вязкий", — говорит главный конструктор.
Максимальный класс защиты из прессованного сверхвысокомолекулярного полиэтилена ІІІА по стандарту NIJ, что примерно соответствует 3-му уровню ДСТУ. Такая бронеплита способна останавливать пули и осколки, а весит она всего полтора килограмма. Если же брать обычную мягкую баллистическую защиту, классифицированную по ДСТУ 2 и также способную останавливать осколки и пули, то она весит еще меньше.
Как становятся разработчиками бронезащиты
Специалистов, работающих одновременно с современными технологическими бронематериалами и "военными" тканями, в Украине единицы. А чтобы стать конструктором милитарного снаряжения, нужно быть для начала конструктором одежды.
"За последние несколько десятков лет легкую промышленность в Украине задавили, она стала неинтересной для молодежи. Все хотят быть сразу дизайнерами, а сесть за машинку хотят немногие”, — рассказывает Влад Шпаченко.
Влад 15 лет проработал в индпошиве, где разрабатывал одежду из всех популярных материалов — ткани, кожи, меха. Когда знакомая показала ему вакансию главного конструктора в "Украинской Броне", он воспринял это как вызов.
“В гражданском сегменте одежды ты не ограничен в выборе материалов. Другое дело — военное направление. Здесь ты можешь работать только с конкретными тканями, которые соответствуют стандартам. С ними работают все конструкторы в мире, и только от твоего мастерства зависит, сможешь ли ты сделать самый лучший продукт. Этот сегмент гораздо интереснее гражданской одежды”, — говорит Влад.
Его мнение разделяет и дизайнер компании Энди : “Когда речь идет о военном деле, то изобрести что-то радикально новое не получится. Здесь можно разве что-то добавить. Все изменения приходят с новыми технологиями: появляется новый технологический материал, который может влиять на структуру ткани и даже на покрой. Так, благодаря новым эластичным материалам теперь можно производить более узкие штаны для военных, а раньше военная одежда была оверсайз”.
До военного дизайна Энди, как и Влад, производил свою одежду и обувь. С основателем "Украинской Брони" он познакомился еще в самом начале создания компании, а сейчас отвечает за дизайн бронезащиты и шлемов.
В водовороте разработок
О технологических инновациях в сфере бронезащиты говорить сложно, так как основные материалы были изобретены еще в середине XX века. Тот же сверхвысокомолекулярный полиэтилен (на сегодня является одним из самых прочных материалов) изобрели в 1950-х, а использовать его в сфере баллистической защиты начали в 1970-х. Поэтому задача инноваций сегодня — это отвечать на вызовы современности.
“Наши инновации — это разработка продуктов, адаптированных к современной войне. А реалии полномасштабной войны таковы, что более 90% ранений на фронте осколочные, — рассказывает Delo.ua Анастасия Макова, директор по стратегическому развитию компании «Украинская Броня». — Сейчас имеет смысл увеличивать площадь защиты, а не повышать ее уровень. Да, последнее важно для стрелковых боев, но сейчас больше воюет артиллерия и минометы. Поэтому мы считаем, что лучше увеличить площадь защиты по всему телу, она будет второго уровня (по ДСТУ — противоосколочная), но выдержит большинство летящих со всех сторон осколков”.
Сейчас вершиной разработки «Украинской Брони» является бронекостюм FAS, защищающий не только грудь и бока, но и шею, живот, пах, бедра и руки. Общая площадь защиты этого костюма на 520% больше по сравнению с плитоноской.
В активной разработке находится и специальный бронежилет для женщин, выполненный с учетом анатомических особенностей. Тестировать и совершенствовать это изделие помогли девушки из Госпитальеров, которые рассказали очень много соображений с точки зрения медика, которым должен быть этот бронежилет.
Шлемы, которые производит "Украинская Броня" также собственной разработки. В их конструкции нет никаких секретов: определенное количество слоев арамида, чтобы изделие защищало от осколков по ДСТУ 1-го уровня. Выпускать шлемы выше этого уровня нельзя — выдержит шлем, но не выдержит шея. Поэтому когда кто-то на рынке говорит, что их шлем сделан по ДСТУ 2, то это профанация.
“Шлемы — это более сложное проектирование, чем броня, потому что включет больше нюансов, — говорит Анастасия Макова. — Во первых, здесь важна эргономика. Мы используем специально разработанную подвесную систему, которая позволяет очень быстро урегулировать посадку, не снимая шлем, с помощью специального рычага. Эргономика также состоит из внутренних подгонок — подушечек-велкро, которые изготовлены из специальной пены с памятью, благодаря которой шлем сидит как влитой. Один военный рассказал, что ему в нашем шлеме даже комфортно спать”.
Есть у компании и довольно экзотические разработки, например, баллистическое одеяло, которое способно выдержать сброс гранаты из квадрокоптера, или бронежилет для служебных собак.
Возросшее в 100 раз производство
После многих тестов и усовершенствований путь любого утвержденного элемента бронезащиты приводит на производство. Оно в компании "Украинская Броня" расположено в одном из индустриальных районов Киева. В нескольких крупных цехах здесь работают десятки человек: раскройщики нарезают по лекалам сверхвысокомолекулярный полиэтилен и сверхпрочные ткани, швеи шьют из них пакеты мягкой бронезащиты, плитоноски, разгрузочные пояса и др.
“За несколько дней до полномасштабного вторжения мне позвонила девушка из Минобороны и попросила рассчитать предложение на 250 тысяч бронежилетов, — вспоминает Денис Милиневский, директор Украинской Брони. — Когда я ей ответил, что наши мощности рассчитаны максимум на 100 броников в месяц, она закатила истерику”.
С тех пор прошло больше года, и сегодня мощности производства выросли более чем в 100 раз. Динамика производства настолько велика, что если раньше срок изготовления составлял более 20 суток, то сейчас он сократился до 5 дней от заказа до реализации. Темпы были бы еще выше, но сейчас на рынке труда большой дефицит швей.
Переодеться в керамику
Рабочий кабинет Дениса Милиневского сегодня больше напоминает лабораторию: на столах, подоконниках, в шкафах разложены отстрелянные бронепластины, шлемы, элементы мягкой брони. На рабочем столе греется на солнышке кот, которого здесь в шутку называют заместителем по производству.
Денис рассказывает, что на киевском производстве изготавливают простые системы защиты (соответствующие ДСТУ 2), в то время как бронепластины и шлемы производят на фабриках за рубежом по ТЗ "Украинской Брони". Из каждой новой партии продукции он выбирает несколько случайных образцов и отвозит их в сертифицированную лабораторию Минобороны.
"Все наши элементы защиты без проблем проходят тестирование отстрелом. Мы прилагаем все усилия, чтобы популяризировать броню из керамических композитов и сверхвысокомолекулярного полиэтилена, чтобы защита украинских военных соответствовала стандартам НАТО, — говорит Денис Милиневский. — Сегодня наша армия на 95% использует металлическую броню. Такое только у наших врагов россиян и у стран третьего мира”.
По словам директора "Украинской Брони", разница в весе между железными и керамическими плитами около 3 килограммов, а это очень большая цифра. В Израиле, например, когда проходит тендер на закупку брони, то шаг ставки идет на 10 граммов веса, у нас же этот шаг — килограммы. А лишний вес на солдате вредит выполнению боевой задачи и может привести к травмам.
Вызовы современности
После начала полномасштабной агрессии компания "Украинская Броня" успела изготовить на собственных мощностях и поставить в Украину по себестоимости более 50 тысяч комплектов современной бронезащиты и не собирается останавливаться. Менеджеры продолжают охотиться за большими партиями дефицитных материалов, чтобы и дальше предлагать умеренную цену за высокое качество.
“Человечество не было готово к такому вызову. В мире сегодня дефицит материалов для производства материалов для бронезащиты — сверхпрочных тканей типа кордуры, полиэтилена, керамики и т. д., — говорит Анастасия Макова. — Я изучала многие прогнозы за 2018-2021 годы, в которых отмечалось, что рынок защиты будет расти на 5-7% в год. Наиболее динамично растущей сферой будет сегмент баллистических плит, которому прогнозировали рост 8% в год. Это прогноз до 2030 года, и все мировые производители подстраивались под него. Но 24 февраля 2022 года мир изменился в один день, и этих мощностей катастрофически не хватает. Поэтому перед мировыми производителями встал большой вызов — наращивание производственных мощностей для обеспечения спроса, который сгенерировал мировой кризис безопасности. Украинская армия выросла в разы, будут расти и армии НАТО. И всем им нужна защита”.
Фото: Andre Boke
Кавер: Алексей Левченко