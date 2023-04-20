Броня по стандартам НАТО: как украинцы создают бронезащиту мирового уровня

Компания "Украинская Броня" уже девять лет разрабатывает и производит собственные системы технологической бронезащиты, которые не уступают в качестве лучшим мировым милитари-брендам.

Каждое изделие компании проходит глубокую конструкторскую экспертизу, многократные тестирования в боях, отстрел в лаборатории Минобороны и только потом попадает к потребителю.

Delo.ua удалось побывать в конструкторском бюро и на производстве компании "Украинская Броня" и своими глазами увидеть, как полиэтилен и керамика превращаются в суперсовременные бронежилеты и шлемы, изготовленные по стандартам НАТО.

Подразделение креатива и технологий

Первое, на что обращаешь внимание в конструкторском бюро "Украинской Брони", — здесь очень много пространства и света. Несколько швейных машинок, огромные раскройные столы, сканер для раскроек и множество разнообразных элементов будущих систем защиты. Вдоль стен выстроились в ряд манекены в шлемах и бронежилетах. Здесь разрабатывают новые средства бронезащиты, а также улучшают ранее изготовленные изделия.

“Все начинается с проработки концепта: мы думаем, как именно разрабатывать ту или иную модель, как использовать технологии и т. д., — рассказывает Delo.ua Влад Шпаченко, главный конструктор “Украинской Брони”. — Следующий этап — разработка технического задания. Это когда мы все придумали, перенесли на бумагу и написали, что из какого материала будет сделано. После разработки ТЗ мы начинаем поиск необходимого: менеджер по снабжению находит в США или Европе именно тот материал, который нам нужен для реализации задачи. Далее — пошив бета-образца, после изучения и доработки которого отшивается альфа-образец. Его производят в нужном количестве и отдают знакомым военным на тестирование, они его активно используют и дают обратную связь. После этого вносятся финальные коррективы и модель передается в производство”.

Влад Шпаченко с разработанным им бронеодеялом. Фото: Andre Boke

Основатели "Украинской Брони" изначально решили, что будут работать только с самыми современными материалами, которые используют для изготовления бронезащиты ведущие мировые производители. Поэтому отказались от стальных плит в пользу керамических композитов, а вместо арамида (известного как кевлар) стали использовать сверхвысокомолекулярный полиэтилен.

"Преимущества полиэтилена над арамидом в том, что он легче, не боится влаги, более вязкий", — говорит главный конструктор.

Максимальный класс защиты из прессованного сверхвысокомолекулярного полиэтилена ІІІА по стандарту NIJ, что примерно соответствует 3-му уровню ДСТУ. Такая бронеплита способна останавливать пули и осколки, а весит она всего полтора килограмма. Если же брать обычную мягкую баллистическую защиту, классифицированную по ДСТУ 2 и также способную останавливать осколки и пули, то она весит еще меньше.

Как становятся разработчиками бронезащиты

Специалистов, работающих одновременно с современными технологическими бронематериалами и "военными" тканями, в Украине единицы. А чтобы стать конструктором милитарного снаряжения, нужно быть для начала конструктором одежды.

"За последние несколько десятков лет легкую промышленность в Украине задавили, она стала неинтересной для молодежи. Все хотят быть сразу дизайнерами, а сесть за машинку хотят немногие”, — рассказывает Влад Шпаченко.

Влад 15 лет проработал в индпошиве, где разрабатывал одежду из всех популярных материалов — ткани, кожи, меха. Когда знакомая показала ему вакансию главного конструктора в "Украинской Броне", он воспринял это как вызов.

Конструкторське бюро де розробляється "Українська броня" Пошиття бета-зразку "Українська броня" має свій патч Влад Шпаченко розповідає, як працює протиуламковий захист Влад Шпаченко Дизайнер "Української броні" Енді розмічає шолом під нові липучки Бойовий пояс Керамічні бронеплити власного виробництва Все починається з опрацювання концепту Відшивання бета-зразку

“В гражданском сегменте одежды ты не ограничен в выборе материалов. Другое дело — военное направление. Здесь ты можешь работать только с конкретными тканями, которые соответствуют стандартам. С ними работают все конструкторы в мире, и только от твоего мастерства зависит, сможешь ли ты сделать самый лучший продукт. Этот сегмент гораздо интереснее гражданской одежды”, — говорит Влад.

Его мнение разделяет и дизайнер компании Энди : “Когда речь идет о военном деле, то изобрести что-то радикально новое не получится. Здесь можно разве что-то добавить. Все изменения приходят с новыми технологиями: появляется новый технологический материал, который может влиять на структуру ткани и даже на покрой. Так, благодаря новым эластичным материалам теперь можно производить более узкие штаны для военных, а раньше военная одежда была оверсайз”.

До военного дизайна Энди, как и Влад, производил свою одежду и обувь. С основателем "Украинской Брони" он познакомился еще в самом начале создания компании, а сейчас отвечает за дизайн бронезащиты и шлемов.

В гражданском сегменте одежды ты не ограничен в выборе материалов. Другое дело — военное направление. Здесь ты можешь работать только с конкретными тканями, которые соответствуют стандартам Влад Шпаченко главный конструктор компании "Украинская Броня"

В водовороте разработок

О технологических инновациях в сфере бронезащиты говорить сложно, так как основные материалы были изобретены еще в середине XX века. Тот же сверхвысокомолекулярный полиэтилен (на сегодня является одним из самых прочных материалов) изобрели в 1950-х, а использовать его в сфере баллистической защиты начали в 1970-х. Поэтому задача инноваций сегодня — это отвечать на вызовы современности.

“Наши инновации — это разработка продуктов, адаптированных к современной войне. А реалии полномасштабной войны таковы, что более 90% ранений на фронте осколочные, — рассказывает Delo.ua Анастасия Макова, директор по стратегическому развитию компании «Украинская Броня». — Сейчас имеет смысл увеличивать площадь защиты, а не повышать ее уровень. Да, последнее важно для стрелковых боев, но сейчас больше воюет артиллерия и минометы. Поэтому мы считаем, что лучше увеличить площадь защиты по всему телу, она будет второго уровня (по ДСТУ — противоосколочная), но выдержит большинство летящих со всех сторон осколков”.

Сейчас вершиной разработки «Украинской Брони» является бронекостюм FAS, защищающий не только грудь и бока, но и шею, живот, пах, бедра и руки. Общая площадь защиты этого костюма на 520% больше по сравнению с плитоноской.

В активной разработке находится и специальный бронежилет для женщин, выполненный с учетом анатомических особенностей. Тестировать и совершенствовать это изделие помогли девушки из Госпитальеров, которые рассказали очень много соображений с точки зрения медика, которым должен быть этот бронежилет.

Сейчас имеет смысл увеличивать площадь защиты, а не повышать ее уровень. Да, последнее важно для стрелковых боев, но сейчас больше воюет артиллерия и минометы Анастасия Макова директор по стратегическому развитию «Украинская Броня»

Шлемы, которые производит "Украинская Броня" также собственной разработки. В их конструкции нет никаких секретов: определенное количество слоев арамида, чтобы изделие защищало от осколков по ДСТУ 1-го уровня. Выпускать шлемы выше этого уровня нельзя — выдержит шлем, но не выдержит шея. Поэтому когда кто-то на рынке говорит, что их шлем сделан по ДСТУ 2, то это профанация.

“Шлемы — это более сложное проектирование, чем броня, потому что включет больше нюансов, — говорит Анастасия Макова. — Во первых, здесь важна эргономика. Мы используем специально разработанную подвесную систему, которая позволяет очень быстро урегулировать посадку, не снимая шлем, с помощью специального рычага. Эргономика также состоит из внутренних подгонок — подушечек-велкро, которые изготовлены из специальной пены с памятью, благодаря которой шлем сидит как влитой. Один военный рассказал, что ему в нашем шлеме даже комфортно спать”.

Есть у компании и довольно экзотические разработки, например, баллистическое одеяло, которое способно выдержать сброс гранаты из квадрокоптера, или бронежилет для служебных собак.

Возросшее в 100 раз производство

После многих тестов и усовершенствований путь любого утвержденного элемента бронезащиты приводит на производство. Оно в компании "Украинская Броня" расположено в одном из индустриальных районов Киева. В нескольких крупных цехах здесь работают десятки человек: раскройщики нарезают по лекалам сверхвысокомолекулярный полиэтилен и сверхпрочные ткани, швеи шьют из них пакеты мягкой бронезащиты, плитоноски, разгрузочные пояса и др.

Денис Милиневский с "заместителем по производству". Фото: Andre Boke

“За несколько дней до полномасштабного вторжения мне позвонила девушка из Минобороны и попросила рассчитать предложение на 250 тысяч бронежилетов, — вспоминает Денис Милиневский, директор Украинской Брони. — Когда я ей ответил, что наши мощности рассчитаны максимум на 100 броников в месяц, она закатила истерику”.

С тех пор прошло больше года, и сегодня мощности производства выросли более чем в 100 раз. Динамика производства настолько велика, что если раньше срок изготовления составлял более 20 суток, то сейчас он сократился до 5 дней от заказа до реализации. Темпы были бы еще выше, но сейчас на рынке труда большой дефицит швей.

Все наши элементы защиты без проблем проходят тестирование отстрелом. Мы прилагаем все усилия, чтобы популяризировать броню из керамических композитов и сверхвысокомолекулярного полиэтилена, чтобы защита украинских военных соответствовала стандартам НАТО Денис Милиневский директор "Украинской Брони"

Переодеться в керамику

Рабочий кабинет Дениса Милиневского сегодня больше напоминает лабораторию: на столах, подоконниках, в шкафах разложены отстрелянные бронепластины, шлемы, элементы мягкой брони. На рабочем столе греется на солнышке кот, которого здесь в шутку называют заместителем по производству.

Денис рассказывает, что на киевском производстве изготавливают простые системы защиты (соответствующие ДСТУ 2), в то время как бронепластины и шлемы производят на фабриках за рубежом по ТЗ "Украинской Брони". Из каждой новой партии продукции он выбирает несколько случайных образцов и отвозит их в сертифицированную лабораторию Минобороны.

Виробничий цех Денис Міліневський показує готовий протиуламковий захист Виробництво за рік виросло в 100 разів На виробництві завжди є вакансії швачок Розкрій надміцного матеріалу кордури Бронеплити відстрілюються з кожної партії Зараз виробництво замовлення скоротилось до 5 днів Швачки за роботою Перевірка балістичних властивостей м'якого бронезахисту М'який бронезахист здатний зупинити кулі з пістолетів і уламки

"Все наши элементы защиты без проблем проходят тестирование отстрелом. Мы прилагаем все усилия, чтобы популяризировать броню из керамических композитов и сверхвысокомолекулярного полиэтилена, чтобы защита украинских военных соответствовала стандартам НАТО, — говорит Денис Милиневский. — Сегодня наша армия на 95% использует металлическую броню. Такое только у наших врагов россиян и у стран третьего мира”.

По словам директора "Украинской Брони", разница в весе между железными и керамическими плитами около 3 килограммов, а это очень большая цифра. В Израиле, например, когда проходит тендер на закупку брони, то шаг ставки идет на 10 граммов веса, у нас же этот шаг — килограммы. А лишний вес на солдате вредит выполнению боевой задачи и может привести к травмам.

Вызовы современности

После начала полномасштабной агрессии компания "Украинская Броня" успела изготовить на собственных мощностях и поставить в Украину по себестоимости более 50 тысяч комплектов современной бронезащиты и не собирается останавливаться. Менеджеры продолжают охотиться за большими партиями дефицитных материалов, чтобы и дальше предлагать умеренную цену за высокое качество.

“Человечество не было готово к такому вызову. В мире сегодня дефицит материалов для производства материалов для бронезащиты — сверхпрочных тканей типа кордуры, полиэтилена, керамики и т. д., — говорит Анастасия Макова. — Я изучала многие прогнозы за 2018-2021 годы, в которых отмечалось, что рынок защиты будет расти на 5-7% в год. Наиболее динамично растущей сферой будет сегмент баллистических плит, которому прогнозировали рост 8% в год. Это прогноз до 2030 года, и все мировые производители подстраивались под него. Но 24 февраля 2022 года мир изменился в один день, и этих мощностей катастрофически не хватает. Поэтому перед мировыми производителями встал большой вызов — наращивание производственных мощностей для обеспечения спроса, который сгенерировал мировой кризис безопасности. Украинская армия выросла в разы, будут расти и армии НАТО. И всем им нужна защита”.

Фото: Andre Boke

Кавер: Алексей Левченко